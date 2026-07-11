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Scano Montiferro
12 luglio 2026 alle 01:10

Giovanni Rosa  festeggia cento anni 

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Gode di una splendida forma Zuanne Rosa di Scano, allo scoccare dei suoi 100 anni. Giovanni Rosa ha festeggiato con i figli Giampaolo, Giuseppe e Speranza, dei suoi sette nipoti e due pronipoti.

Nella sua lunga vita tanti momenti di felicità ma anche tanto impegno e sacrificio per allevare la famiglia, condivisi con la moglie Giovanna Maria Arca mancata solo qualche anno fa a 97 anni. Dopo anni di duro lavoro in una fabbrica tedesca, rientrò a Scano negli anni 70’, dedicandosi alla coltivazione dei campi e degli orti.

Il sindaco Antoni Flore Motzo e l’amministrazione gli ha regalato un orologio e formulato gli auguri per il prestigioso anniversario e una dedica speciale: «Una vita così lunga e così bella è un dono per tutta la nostra comunità. Vivere è un viaggio meraviglioso e Ti’ Zuanne ne è l’esempio e l’immagine. Auguri alla sua famiglia». ( j. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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