Giovane scomparso, sospese le ricerche 

Sono state sospese le ricerche di Cristian Carta, il giovane 37enne di Burcei scomparso il 22 dicembre dalla sua abitazione di Burcei. Tutte le battute sulle sue tracce sono risultate vane malgrado la mobilitazione di carabinieri, forestali, vigili del fuoco e volontari. Ora si spera in qualche segnalazione in grado di dare una svolta a questo caso che ha scosso la popolazione di Burcei.

Il giovane è stato segnalato il giorno dopo la scomparsa a Burcei e ad Assemini. I successivi accertamenti non hanno prodotto i risultati sperati. Se qualcuno ha visto il giovane in questi giorni è invitato a darne comunicazione in Comune, ai carabinieri, in prefettura. Sembra che Cristian Carta si sia allontanato lasciando a casa anche il telefonino. Il giovane si era allontanato anche in passato dalla sua abitazione. Era stato però subito ritrovato.

