Giornalismo e media, master universitario 

Un percorso di alta formazione per interpretare le trasformazioni del giornalismo, pensato per rispondere alle profonde trasformazioni che stanno ridefinendo il mondo dell’informazione e dei media. Questo l’obiettivo del nuovo Master di II livello in Giornalismo e comunicazione, avviato dall’Università per l’anno accademico 2025/2026.

Evoluzione

Promosso dal dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia e realizzato con il contributo del Corecom Sardegna, il master nasce con l’obiettivo di formare professionisti capaci di muoversi in un ecosistema comunicativo sempre più complesso, in cui competenze giornalistiche, digitali e tecnologiche si intrecciano.

«Negli ultimi anni il settore ha subito un’evoluzione radicale», spiega Elisabetta Gola, docente di Filosofia e teorie dei linguaggi e direttrice del Master, «l’avvento dei social media, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e la crescente centralità dei dati hanno trasformato non solo le modalità di produzione e diffusione delle notizie, ma anche i profili professionali richiesti. Oggi si è chiamati a padroneggiare strumenti e linguaggi diversi, dal data journalism al content management, fino alla comunicazione istituzionale e scientifica».

Le domande di partecipazione devono essere presentate online entro il 29 maggio. Il master è a numero chiuso, con un massimo di 30 partecipanti, e prevede una selezione basata su titoli e colloquio. Il costo previsto è di 1700 euro. Il programma didattico della durata di un anno prevede lezioni frontali, laboratori e un tirocinio presso redazioni, enti e uffici stampa.

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