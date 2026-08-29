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Monserrato
30 agosto 2026 alle 00:25

Giochi antichi e divertimento per i bambini  

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Una serata per i più piccoli per riscoprire il piacere dei giochi di una volta. Stasera il parco della Memoria di Monserrato in via Marcantonio ospiterà “Grandi giochi in legno”, l’appuntamento dedicato ai bambini, alle famiglie e a chiunque voglia cimentarsi in prove di abilità e precisione.

L’orario sarà dalle 18 alle 21 e saranno allestite diverse postazioni con giochi artigianali in legno. Un piccolo percorso dove grandi e piccoli potranno mettersi alla prova mettendo al centro la manualità, movimento e condivisione rispetto alla tecnologia. L’iniziativa rientra nel cartellone dell’Estate Monserratina 2026. «I giochi proposti richiamano quelli della tradizione, come le torri in legno, e puntano a creare occasioni di incontro tra generazioni, attraverso sfide di abilità, precisione e velocità», spiega l'assessora alle Poltiche Giovanili Fabiana Boscu. L’appuntamento è ad ingresso libero. L’iniziativa vede la collaborazione dell’associazione culturale Lughenè e l’assessorato Politica giovanili del Comune.

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