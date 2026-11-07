Giardino invaso dalle erbacce e asfalto distrutto I residenti: «Le istituzioni ci hanno abbandonato» 

«Per le istituzioni non esistiamo». Una cinquantina di famiglia di piazza Pigafetta, a Sant’Elia, si sentono abbandonate. Una situazione che riguarda in particolare le palazzine dal numero 1 al numero 6. Qui, come segnalato più volte al Comune, il giardino non è mai stato curato e soprattutto l’asfalto di parcheggi e strade attorno è completamente distrutto.

«Abbiamo chiesto al Comune più volte del perché non si prendesse cura di questa parte della piazza. Le risposte sono state sempre le stesse: quell’area non sarebbe stata inserita nell’appalto per la cura del verde pubblico», ricorda l’amministratore condominiale delle palazzine interessate dal problema. Così quello che potrebbe essere un giardino è invece invaso da sterpaglie ed erbacce, ma anche da rifiuti. I residenti segnalano inoltre la presenza di topi.

Come se non bastasse, l’asfalto dei parcheggi e delle strade davanti a questa parte di piazza Pigafetta è in condizioni pessime. «Anche in questo caso le segnalazioni sono cadute nel vuoto. Non si sono mai visti, in 40 anni, operai per rifare l’asfalto. Intanto le radici degli alberi stanno creando ulteriori danni».

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