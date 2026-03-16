Gianluca Medas fa tappa nel Gerrei 

Nel cuore del Gerrei, a Silius il nostro cuoco per caso, Gianluca Medas, ha incontrato le signore Maria ed Eugenia. È stata l’occasione per raccontare le antiche consuetudini legate alla realizzazione dei dolci, da sempre legati a un santo nel tempo della cristianità o al culto degli dei in tempi più antichi. I dolci realizzati oggi, durante la puntata di “Filindeu”, sono sa trut' 'e mendula cun su tzucuru cotu e sa pintadura a mano e Is padrulas il cui rivestimento esterno, realizzato con una perizia inimmaginabile, si chiama is pizus.