VaiOnline
Gli avversari.
11 aprile 2026 alle 00:28

Giampaolo: vogliamo fare una partita di personalità 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cremona. «Dobbiamo essere consapevoli dell'importanza della partita e avere l'idea di giocarla, non subirla. Ora ogni gara è uno spartiacque». Marco Giampaolo scalda la Cremonese verso la sfida salvezza in programma oggi a Cagliari: il tecnico abruzzese sottolinea anche il peso del fattore campo: «Incide, ma anche un punto può fare la differenza».

«Niente paura»

L’ex tecnico del Cagliari, alla guida dei grigiorossi da due giornate, si è soffermato sul talento di Palestra nel corso della conferenza stampa pre gara prima della partenza per la Sardegna. «È forte, esuberante, leggero. Può diventare un pilastro della Nazionale», ha detto chiaramente. Nessuno spazio alla paura: «Non esiste, esiste la responsabilità. Preferisco chi sbaglia giocando». Sullo schieramento da adottare il tecnico è lapidario: «Il modulo è superato, le squadre sono fluide. Non voglio subire, ma proporre. Si lavora, senza alibi. Vogliamo fare una partita di personalità».

«Un viaggio introspettivo»

«La tensione è nemica della prestazione, si è consapevoli di essere in una posizione di classifica particolare, ma giocare con paura non risolve i problemi e questo concetto vale per qualunque squadra», ribadisce il concetto Giampaolo. «Quando non sei sereno la palla e la testa sono pesanti, invece le partite bisogna giocarle: è un viaggio introspettivo, che parte dalla prestazione individuale e ti fa dire “gioco la partita”. Punto». Come si esce, dunque, dalla crisi? «Ovviamente la squadra non ha la stessa condizione psicologica di quattro mesi fa. Oggi gioca sapendo che ogni partita è uno spartiacque, è difficile. Non so se quella col Cagliari è una partita fondamentale, ma so che ci misurerà e ci dirà chi siamo sotto tutti i punti di vista: tecnico, tattico, caratteriale, fisico, mentale. Di questo siamo consapevoli», chiarisce Giampaolo, «ma ciò non toglie che oggi abbiamo diverse possibilità e quindi dobbiamo sapere che ci sono le condizioni per arrivare all’obiettivo un pezzettino alla volta. Mancano sette partite, i margini di errore sono pochi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

il conflitto

Carburanti, incubo rincari Diesel sopra i 2,40 euro

Prezzi alle stelle, soltanto nel 2022 erano stati così alti Consumi in calo nell’Isola: «Meno 10% dall’avvio della guerra» 
Riccardo Spignesi
il conflitto

L’ira di Trump: «Accordo non rispettato»

Lo Stretto resta chiuso, Vance avverte l’Iran: «Non prendeteci in giro» 
Cronaca

Il delitto di Bosa: «Ci sono due vittime in questa tragedia»

Il dolore immenso di Carlo Pinna:  il padre Giuseppe ucciso dal fratello 
Valeria Pinna
A

«L’assessore alla Sanità? Scegliete un sardo»

Il suggerimento di Schillaci. E Todde ammette: «Affidarsi a un tecnico è stato un errore» 
Roberto Murgia