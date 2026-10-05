SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Mosca.
06 ottobre 2026 alle 00:41

Giallo nel laboratorio: «Un caso di peste» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Mosca. La Russia cerca di minimizzare il presunto decesso per peste di una ricercatrice di laboratorio in Siberia. «Non fidatevi delle dicerie», ha tagliato corto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov invitando a fidarsi solo delle dichiarazioni ufficiali di Rospotrebnadzor, l'agenzia governativa russa per la tutela del cittadino. Memori della mai accertata ma sempre aleggiata fuga dal laboratorio del Covid, gli Stati Uniti seguono da vicino gli sviluppi e le iniziative messe in campo da Mosca. «Non penso sia motivo di allarme, ma facciamo attenzione e seguiamo quello che fanno», ha detto il segretario di Stato Marco Rubio.

Daria Shilipova lavorava in istituto di ricerca anti-peste a Irkutsk quando è stata riocevata martedì scorso in ospedale con i sintomi di una forte polmonite. La 28enne è stata immediatamente attaccata al respiratore ma per lei non c'è stato nulla da fare. È deceduta giovedì. I primi segnali di nervosismo sono emersi fra le autorità locali il giorno successivo, quando il governatore della regione di Irkutsk ha organizzato una riunione straordinaria in merito a «un caso sospetto di infezione particolarmente pericolosa riscontrato in un residente».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’intervista

«L’università da costruire insieme»

Maria Chiara Di Guardo in corsa per diventare rettrice a Cagliari: «Programma condiviso» 
Massimiliano Rais
Camera

Tentazione FdI: «Alle urne a maggio»

Fiducia sulla legge elettorale. E Meloni registra la sua voce contro i deepfake 
Garlasco

Reperti distrutti senza l’ok dei giudici

Nuove ombre sui Ris, l’Arma: «Fermezza, chi ha sbagliato pagherà» 
La crisi

La sfida di Sanchez, elezioni a novembre

Il premier: «La Spagna deve scegliere tra l’estrema destra e i progressisti» 