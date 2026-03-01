«Gestione idrica ai Consorzi di bonifica» 

«Alla luce di quelle che sono state le conseguenze delle piogge degli ultimi mesi, dove i campi di mezza Sardegna sono stati invasi dalle acque, sarebbe necessario rivedere la gestione e la manutenzione idraulica delle nostre campagne, affidando questo compito a un solo soggetto: i Consorzi di Bonifica». La proposta arriva dal presidente di Confagricoltura Sardegna, Stefano Taras.

Oggi, infatti, le competenze sono ripartite tra troppi attori (Regione, Province, Comuni e Consorzi di Bonifica) che spesso non riescono ad assicurare, coordinandosi o intervenendo in ordine sparso, un servizio efficiente per mancanza di strumenti e figure competenti, a esclusione dei Consorzi, capaci di agire con buoni risultati nelle fasi operative ordinarie e di emergenza».

Taras si appella al Consiglio regionale e alla Giunta: «Le mancate bonifiche idrauliche e una non costante manutenzione dei corsi d’acqua sono spesso causa di conseguenze negative per le aree agricole. Straripamenti e inondazioni, con conseguenti perdite sulle colture e viabilità rurale compromessa per raggiungere le aziende sono sempre in cima alle criticità registrate nei report post piogge.

RIPRODUZIONE RISERVATA