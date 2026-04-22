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Olbia.
23 aprile 2026 alle 00:37

Geovillage, rinascono gli impianti sportivi 

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Prima una scuola internazionale paritaria, inaugurata a settembre scorso, che entro il 2027 offrirà anche la formazione del ciclo secondario, poi una residenza universitaria da 450 posti letto disponibili per il prossimo anno accademico, il Geovillage va verso la rifunzionalizzazione completa dei suoi spazi. Il Cipnes ha deliberato il trasferimento degli ultimi immobili ad Alma srl, società che nel 2024 ha investito nel compendio, dopo il fallimento di quella che lo ha costruito oltre vent'anni fa, rendendolo un importante polo sportivo e ricettivo. L'atto firmato dal Consorzio industriale riguarda la riattivazione delle strutture sportive, che rimarranno nella disponibilità programmatoria del Cipnes per garantirne la fruizione collettiva, dal palazzetto dello sport alle piscine, oggetto di intervento quasi concluso, fino alle aree tennis e calcio, e il complesso alberghiero la cui attività ricettiva riprenderà (parzialmente) la prossima stagione estiva. (t.c.)

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