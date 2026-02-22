VaiOnline
Al Ferraris.
23 febbraio 2026 alle 00:32

Genoa spietato Il Torino nei guai 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Genoa 3

Torino 0

Genoa (3-4-1-2) : Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy (25' st Sabelli), Malinovskyi (39' st Onana), Frendrup, Ellertsson; Baldanzi (20' st Amorim), Colombo (20' st Ekhator), Ekuban (20' st Messias). In panchina Leali, Sommariva, Martin, Vitinha, Zatterstrom, Cornet, Masini, Doucouré). Allenatore De Rossi .

Torino (3-5-2) : Paleari; Coco, Maripan (1' st Ismajli), Ebosse (1' st Prati); Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Gineitis, Obrador (38' st Pedersen); Simeone (23' st Njie), Kulenovic (15' st Zapata). In panchina Israel, Siviero, Ilic, Anjorin, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Marianucci, Tameze. Allenatore Baroni.

Arbitro : Guida di Torre Annunziata.

Reti : nel pt 22' Norton-Cuffy, 40' Ekuban; nel st 38' Messias.

Genova. Il Torino in crisi nera crolla davanti al Genoa che segna tre volte. Segnato il destino dell’allenatore granata Marco Baroni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

La fuga dei giovani sardi: «Qui poche opportunità»

Cresce il numero dei laureati, ma a tre anni dal titolo il 16 per cento trova occupazione al Nord o all’estero  
Cristina Cossu
Regione

Sanità, un anno di tormenti Caos tra bocciature e ricorsi

Dalla riforma al no della Corte Costituzionale 
La storia.

Zigheddu, 88 anni in marcia da Cagliari ad Aritzo

Giorgio Ignazio Onano
Campo largo

I sindaci svegliano il centrosinistra

Salis: proposte, non slogan. Manfredi: la sicurezza è un tema nostro 
Napoli

Accelera l’inchiesta sul trapianto fatale

Attesa per l’autopsia e le analisi sul cuore, imminente l’iscrizione di nuovi indagati 
La crisi

Stop Ue a Trump: «I patti si rispettano»

L’Eurocamera pronta a congelare l’accordo, occhi puntati sui Popolari 