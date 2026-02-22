Genoa spietato Il Torino nei guai 

Genoa 3
Torino 0
Genoa (3-4-1-2) : Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy (25' st Sabelli), Malinovskyi (39' st Onana), Frendrup, Ellertsson; Baldanzi (20' st Amorim), Colombo (20' st Ekhator), Ekuban (20' st Messias). In panchina Leali, Sommariva, Martin, Vitinha, Zatterstrom, Cornet, Masini, Doucouré). Allenatore De Rossi .
Torino (3-5-2) : Paleari; Coco, Maripan (1' st Ismajli), Ebosse (1' st Prati); Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Gineitis, Obrador (38' st Pedersen); Simeone (23' st Njie), Kulenovic (15' st Zapata). In panchina Israel, Siviero, Ilic, Anjorin, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Marianucci, Tameze. Allenatore Baroni.
Arbitro : Guida di Torre Annunziata.
Reti : nel pt 22' Norton-Cuffy, 40' Ekuban; nel st 38' Messias.
Genova. Il Torino in crisi nera crolla davanti al Genoa che segna tre volte. Segnato il destino dell’allenatore granata Marco Baroni.
RIPRODUZIONE RISERVATA