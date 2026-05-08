Generale Porcu, bando per il restyling 

Nuovo step nel restyling dell’impianto sportivo comunale Generale Porcu di via delle Resistenza. Dopo i lavori del Pnrr, e la manutenzione di spogliatoi e uffici dedicati alle società sportive - finanziata con circa 200 mila euro dal Comune - a breve partirà anche il nuovo cantiere appena affidato dall’ufficio appalti del Municipio. L’ultimo lotto di riqualificazione del complesso sportivo con 800 mila euro finanziati dalla Regione: il progetto prevede l’adeguamento della pista di atletica leggera alle prescrizioni Fidal. Si procederà infine alla realizzazione di un campo da calcio a 7 in erba artificiale, alle spalle degli spogliatoi principali. Nei giorni scorsi l’affidamento tramite gara a una delle 42 imprese che hanno presentato un’offerta in Comune. L’ultimazione delle opere che dovrebbero partire prima dell’estate è prevista entro la fine del 2027 - hanno assicurato qualche settimana fa il sindaco Gigi Concu e l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas. (f. l.)

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