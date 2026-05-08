VaiOnline
Selargius.
09 maggio 2026 alle 00:50

Generale Porcu, bando per il restyling 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuovo step nel restyling dell’impianto sportivo comunale Generale Porcu di via delle Resistenza. Dopo i lavori del Pnrr, e la manutenzione di spogliatoi e uffici dedicati alle società sportive - finanziata con circa 200 mila euro dal Comune - a breve partirà anche il nuovo cantiere appena affidato dall’ufficio appalti del Municipio. L’ultimo lotto di riqualificazione del complesso sportivo con 800 mila euro finanziati dalla Regione: il progetto prevede l’adeguamento della pista di atletica leggera alle prescrizioni Fidal. Si procederà infine alla realizzazione di un campo da calcio a 7 in erba artificiale, alle spalle degli spogliatoi principali. Nei giorni scorsi l’affidamento tramite gara a una delle 42 imprese che hanno presentato un’offerta in Comune. L’ultimazione delle opere che dovrebbero partire prima dell’estate è prevista entro la fine del 2027 - hanno assicurato qualche settimana fa il sindaco Gigi Concu e l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas. (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’isola e l’Europa

«Continuità territoriale da ripensare»

L’ex premier Letta a Cagliari: sinora modelli poco incisivi, serve una battaglia comune 
Alessandra Carta
agricoltura

«Costi impazziti, campagne allo stremo»

Da Cagliari l’appello di Coldiretti e del ministro Lollobrigida all’Ue: «Meno tasse» 
Roberto Murgia
Il caso

Delitto Mocci: caccia al quarto uomo

I Ris potrebbero svelare il nome del complice della rapina e dell’omicidio 
Francesco Pinna
Garlasco

E Sempio disse: «Il sangue c’era»

Intercettazioni e appunti: alla scoperta delle carte dell’inchiesta sul delitto 
Le crisi

Colpite due petroliere iraniane Ira di Teheran, minaccia Usa

Intanto la Casa Bianca annuncia tre giorni di tregua in Ucraina 
Fiera Nautica.

Pronti per la sfida in mare aperto

Il vice ministro Valentini: «Formazione, Olbia può essere polo nazionale» 
Caterina De Roberto
Mobilità.

FlixBus sbarca nell’Isola, al via da giugno

La low cost coprirà la Cagliari-Alghero, passando da Sanluri, Oristano e Sassari 
Il focus.

Poetto, la posidonia non si tocca

L’assessora: è una risorsa, per ora resta lì. I balneari: mette in fuga i turisti 
Mauro Madeddu