Gemellaggio tra l’isola di San Pietro e Ponza 

Per Carloforte è in arrivo il gemellaggio con Ponza. Il via libera è arrivato durante l’ultimo Consiglio comunale. Tra le motivazioni, spiegate in aula dalla vicesindaca e assessora alla Cultura Betty Di Bernardo, la migrazione di molte famiglie ponzesi a Carloforte nell’Ottocento.

«Molte famiglie in arrivo da Ponza si trasferirono sull’isola di San Pietro – ha detto Di Bernardo - stabilendosi nella parte più alta del paese, dando il loro contributo alla crescita della comunità e mantenendo sempre un legame con le proprie radici. Anche in virtù di questo Carloforte e Ponza sigleranno un gemellaggio per rafforzare la collaborazione e gli scambi interculturali». Il Consiglio ha inoltre approvato una variazione al bilancio e l’acquisizione al patrimonio comunale dello stradello Giunco Bubbò. Il consigliere Francesco Granara ha chiesto chiarimenti sulle reti idriche da installare. «Sono state previste per località distanti 5 chilometri dal paese – ha detto – ma non per zone più vicine come Guardia Mori». Il sindaco Stefano Rombi ha risposto: «L’area che ha menzionato – ha detto – è inclusa nella delibera comunale. Lavoriamo per portare l’acqua anche in altre aree, è uno dei nostri obiettivi».

