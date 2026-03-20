Gattuso chiama Palestra e Caprile 

È affidata a 28 giocatori l'inizio della “missione Italia al Mondiale” 2026 della prossima estate, tra Stati Uniti, Canada e Messico. Il primo round dei playoff si gioca giovedì a Bergamo, avversaria l'Irlanda del Nord. Superato questo ostacolo, martedì 31 gli azzurri affronterebbero la seconda avversaria, in trasferta, uscita dalla vincente dello spareggio tra Galles e Bosnia Erzegovina. Il confronto di Bergamo, dove L'Italia è imbattuta, é reso difficile più dall'ansia di poter fallire per la terza volta di fila la qualificazione alla rassegna iridata, dopo i flop del 2018 e 2022, che dalla oggettiva forza dell'avversario, al 69mo posto nel ranking Fifa. L'ultima sua qualificazione risale al Mondiale del 1986. C'é però un precedente da non sottovalutare. Quello dell'unica sconfitta: il 2-1 che il 15 gennaio 1958, a Belfast, costò all'Italia l'edizione in Svezia, la prima vissuta da spettatrice.

Esperienza e novità

Il commissario tecnico Rino Gattuso ha scelto un gruppo in cui convivono esperienza e nomi nuovi, con un importante ritorno, quello di Federico Chiesa, ex juventino, oggi al Liverpool, campione d'Europa nel 2021. Il volto inedito è quello di Marco Palestra, difensore del Cagliari, classe 2005, mai in Azzurro. Prima convocazione con Gattuso anche per l'atalantino Giorgio Scalvini ed il giallorosso Niccolò Pisilli, escluso Guglielmo Vicario che sta vivendo una stagione complicata al Tottenham, che lascia posto a Elia Caprile (Cagliari). Donnarumma, Recuperato Alessandro Bastoni, il ct ha chiamato Diego Coppola e Federico Gatti. Rientrato l'allarme per Sandro Tonali (problema all'inguine durante Barcellona-Newcastle, confermao il cagliaritano Nicolò Barella. In attacco con il già citato Chiesa ci sono Giacomo Raspadori e Matteo Politano. I quattro centravanti sono Kean, Retegui, Pio Esposito e Scamacca.

L’avversaria

Ripescata grazie al 1° posto nel girone di C in Nations League, l'Irlanda del Nord del ct Michael O'Neill ha chiuso terza il Gruppo A delle qualificazioni alle spalle di Germania e Slovacchia, con tre vittorie e tre sconfitte. Undici i precedenti, con un bilancio di sette successi per gli Azzurri, tre pareggi e quell'unico, sciagurato, ko. Si è giocato a Belfast il più recente confronto, lo 0-0 nell'ultimo incontro di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 che costrinse gli Azzurri ai playoff.

I convocati

Portieri : Elia Caprile (Caglia- ri), Marco Carnesecchi (Atalan- ta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli). Difensori : Alessan- dro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli). Centrocampisti : Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle).

Attaccanti : Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

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