VaiOnline
Dolianova.
05 marzo 2026 alle 00:29

Gattina ridotta in fin di vita, denuncia degli animalisti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«È sconcertante e inaccettabile che in un breve arco di tempo si ripetano atti di violenza così efferati contro gli animali nello stesso comune. Questo territorio sembra essere teatro di una gravissima cultura della violenza gratuita o il luogo di azione di un vero e proprio serial killer. Non possiamo restare in silenzio davanti a simili segnali inquietanti». Parole durissime quelle di Piera Rosati, presidente di Lndc Animal Protection. L’associazione animalista interviene sul caso della gattina ritrovata agonizzante giovedì scorso da una studentessa di Dolianova in Via dei Lavoratori. L’animale dopo essere stato picchiato è stato chiuso all’interno di un sacchetto di plastica e abbandonato in strada. «Abbiamo deciso di sporgere denuncia – annuncia Rosati – sollecitiamo indagini rapide e rigorose per identificare e punire i responsabili, confidando nelle telecamere di sorveglianza presenti nella zona». L’ennesimo episodio di violenza contro gli animali nel paese del Parteolla. Esattamente un anno fa un altro gatto, Tigro, venne bruciato vivo e morì dopo 20 giorni di agonia. «Ogni atto di violenza va fermato sul nascere – conclude Rosati – la protezione degli animali è un dovere civile e morale». La gattina è ricoverata da alcuni giorni nella clinica Karel di Monserrato dove i veterinari stanno facendo di tutto per salvarle la vita. Per pagare le cure è stata aperta una raccolta di fondi su Go Fund Me. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Iran.

Guerra, l’Italia alle prese col dilemma basi

Si discute sulla concessione che potrebbero chiedere gli Usa, Meloni e Crosetto da Mattarella 
Il delitto di via Ghibli.

Il figlio: «Ho preso i soldi ma non li ho uccisi»

l F. Pinna
Il conflitto

Usare le basi italiane? Il dilemma del Governo

Meloni e Crosetto a colloquio con Mattarella «È il momento più difficile degli ultimi decenni» 
il conflitto

Prezzi alle stelle e code Caos benzina nell’Isola

La Sardegna è fra le regioni più care d’Italia: forti aumenti, automobilisti in fila per il pieno 
Riccardo Spignesi
L’incontro

Bersani: «Gli Usa puntano a controllare risorse ed energia»

L’ex segretario del Pd a Iglesias per presentare il suo libro 
Maurizio Liscia
Regione

«La lite Todde-Pd frena la manovra da 750 milioni»

Rischia di slittare la variazione di bilancio con i fondi della vertenza entrate 
Roberto Murgia
Senato

Antisemitismo, primo via libera al ddl

Il disegno di legge spacca il Pd: i sei riformisti votano col centrodestra 
Napoli

L’addio a Domenico: «Il figlio di tutti noi»

In migliaia per il funerale del bimbo, in cattedrale presente anche la premier 