«Gatti uccisi o spariti, adesso basta» 

La morte della sua gatta tartarugata, trovata senza vita sulla strada davanti alla propria abitazione, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Guido Barbieri, vicentino residente ad Armungia dal 2024, ha presentato due denunce ai carabinieri chiedendo che venga fatta piena luce su una serie di episodi che, secondo il suo racconto, negli ultimi mesi hanno coinvolto gli animali che accudisce. Trasferitosi nel paese dopo aver acquistato una casa, Barbieri racconta di vivere da solo e di convivere con una disabilità. Gli animali, spiega, rappresentano per lui molto più di una semplice compagnia. «I miei gatti mi fanno sentire meno solo. Grazie a loro ho trovato un aiuto importante anche attraverso la pet therapy. Li accudisco ogni giorno, sono tutti sterilizzati e, pur avendo accesso alla casa, sono liberi di muoversi all’esterno», racconta.

L’amarezza

Già lo scorso anno uno dei suoi gatti sarebbe stato colpito da un pallino esploso con una carabina ad aria compressa, mentre un altro è stato trovato con una zampa fratturata. In quell’occasione si era limitato a segnalare gli episodi senza formalizzare una denuncia. Il 4 luglio scorso, invece, una vicina lo avrebbe avvisato, intorno alle 6.15, della presenza della sua gatta tartarugata morta sulla carreggiata davanti alla sua abitazione. «La cosa che mi ha fatto più male è stata l’indifferenza. Vedere la mia gatta lasciata lì, senza che nessuno si fermasse a spostarla o a chiedere aiuto, è stato devastante. Non accuso nessuno in particolare, ma voglio che venga fatta chiarezza su quanto è accaduto». Dopo quest’ultimo episodio, «ho deciso di presentare due denunce ai carabinieri».

Gli accertamenti

Intanto, alcuni residenti hanno promosso una raccolta di firme per richiamare l’attenzione sulla tutela degli animali. «In paese si sono verificati anche altri episodi, tra cui la scomparsa di una colonia felina». Sulla vicenda è intervenuta l’amministrazione comunale. Con un comunicato rende noto di aver ricevuto una nota, protocollata il 3 luglio e sottoscritta da numerosi cittadini, riguardante presunti episodi di uccisione di gatti nel territorio comunale. Il sindaco Antonio Quartu, esprime «preoccupazione per il verificarsi di simili episodi», e annuncia che trasmetterà la documentazione alle forze dell’ordine e all’Asl per gli accertamenti. «L’uccisione e il maltrattamento di animali è un reato».

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