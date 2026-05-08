Furto nella parafarmacia a due passi dal Tribunale: il bottino è di pochi euro 

Una nuova spaccata, questa volta a pochi passi dal Tribunale. I ladri sarebbero entrati in azione nella scorsa notte. Hanno preso di mira la Parafarmacia Piga, sfondando la porta d’ingresso in vetro dal lato di via Dante, proprio davanti a piazza Repubblica.

Il raid

Secondo una prima ricostruzione, i ladri sarebbero riusciti a portare via il registratore di cassa. Il bottino tuttavia sarebbe magro: all’interno della cassa, infatti, ci sarebbero stati solamente pochi spiccioli. Sull’episodio sta indagando la polizia, intervenuta dopo la spaccata. Gli agenti sono al lavoro per ricostruire l’accaduto e provare a risalire agli autori del blitz. Potrebbero essere particolarmente utili anche le telecamere della zona.

Preoccupazione

Ieri mattina era visibile la preoccupazione del personale della parafarmacia. Tuttavia, nessuno ha voluto commentare né spiegare cosa fosse successo. L’attività ha comunque potuto lavorare normalmente con i clienti che hanno utilizzato l’ingresso di via Alghero. La porta di vetro rotta in via Dante, invece, è stata momentaneamente sistemata in attesa di essere sostituita.

L’emergenza

Quella dei furti in città sembra essere diventata una vera emergenza. Nel mirino sono finiti ristoranti, negozi, locali, auto in sosta e ora anche una parafarmacia, proprio vicino al Tribunale. Solamente qualche giorno fa erano stati arrestati due giovani per aver provato a rubare dei capi di abbigliamento da un negozio del centro commerciale di via San Simone. In generale, sono numerose le segnalazioni di furti in tutti i quartieri. Tra i casi di spaccate più recenti, invece, c’è quello del “Don”, il ristorante di street food asiatico in via Sassari. Anche in quel caso i ladri avevano portato via la cassa con pochissimi euro all’interno, ma causando ingenti danni all’attività. A inizio anno, inoltre, erano stati diversi gli episodi tra la Marina, Stampace e le vie dello shopping. Una lunga lista che fa preoccupare esercenti e cittadini in tutta la città.

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