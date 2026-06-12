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S. Giovanni Suergiu
13 giugno 2026 alle 00:23

Furto a scuola, la refurtiva recuperata dai carabinieri 

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Parte del bottino recuperata e restituita alla scuola. Un uomo denunciato per ricettazione e il ritrovamento del materiale rubato a una scuola è il bilancio di un’operazione condotta dai carabinieri della stazione di San Giovanni Suergiu e del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Carbonia. L’indagine era iniziata subito opo che alcuni ladri erano entrati in un istituto comprensivo per rubare diversi computer (uno adattato per i bambini ipovedenti), un videoproiettore e altro materiale informatico didattico e musicale, per un valore di alcune migliaia di euro.

Per identificare il ricettatore quarantenne, che i carabinieri conoscevano già, sono stati fondamentali gli accertamenti investigativi e le immagini colte dalle telecamere del servizio di sorveglianza pubblico. A quel punto i carabinieri hanno deciso di fare una perquisizione nella casa del 40enne, dove hanno trovato quel che era rimasto della refurtiva.

Il materiale informatico didattico è stato restituito ai responsabili dell’istituto di istruzione, consentendo così il ripristino delle normali attività didattiche per gli studenti.

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