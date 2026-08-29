Furgone si ribalta, muore il conducente 

Nuova tragedia della strada nell’Oristanese. Ieri a tarda sera un uomo di 63 anni, Raffaele Ardu, ha perso la vita in un drammatico incidente sulla Provinciale 72 che collega Curcuris a Pompu. Per l’uomo, originario di Pompu e titolare di un’impresa edile, non c’è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, Ardu alla guida del suo furgoncino bianco stava rientrando in paese. In un tratto in discesa, per cause che devono essere ancora chiarite, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato sul lato destro della carreggiata finendo quasi in cunetta. Il 63enne è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, l’impatto è stato molto violento e non ha lasciato scampo all’uomo.

L’allarme

Alcuni automobilisti di passaggio hanno lanciato l’allarme e fatto scattare i soccorsi ma all’arrivo degli operatori del 118 per il conducente del furgoncino non c’era più nulla da fare. Sulla Provinciale sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Ales mentre i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Mogoro hanno effettuato i rilievi e cercato di ricostruire l’esatta dinamica.

Nella notte erano ancora in corso gli accertamenti per capire cosa possa avere provocato l’incidente, non è escluso che Ardu abbia avuto un malore. Di certo la strada provinciale è molto buia e in alcuni tratti piuttosto insidiosa. La notizia dell’incidente si è subito diffusa in paese, sulla Provinciale oltre ai parenti della vittima (sposata e padre di due figli) sono arrivati anche tanti amici sgomenti e increduli per l’accaduto.

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