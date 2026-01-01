Furgone e auto in fiamme: super lavoro per i vigili 

Un furgone e un’auto in fiamme. È il bilancio in città dei primi interventi del nuovo anno dei vigili del fuoco.

Il più importante è avvenuto in via Monferrato, vicino al cimitero di San Michele. Per cause ancora da accertare, un furgone e alcuni mobili hanno preso fuoco, rendendo necessario l’arrivo della squadra del pronto intervento, che ha spento l’incendio e ha messo in sicurezza l’area. Fortunatamente non si è registrato il coinvolgimento di nessuna persona.

Non risulta esserci nessun ferito anche nell’altro incendio, quello di un’autovettura in sosta in via Castelli, vicino a via Is Maglias.

Le fiamme hanno rischiato di coinvolgere gli altri veicoli parcheggiati accanto. Dopo l’allarme, è stato immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno scongiurato la propagazione delle fiamme ed evitato il peggio.

Si sono registrati solamente lievi danni alla facciata di una palazzina adiacente. Anche in questo caso l’area è stata messa in totale sicurezza.

Per entrambi gli episodi sono stati avviati gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco stessi che cercheranno di stabilire le cause dei due incendi.

