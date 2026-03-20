VaiOnline
Via Is Mirrionis.
21 marzo 2026 alle 00:57

Fuori pericolo la ragazza investita sulle strisce davanti al Cus 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono sempre gravi le condizioni della giovane investita giovedì notte in via Is Mirrionis, nel tratto di strada in discesa davanti agli impianti sportivi del Cus Cagliari.

La ragazza, una ventunenne di Quartu, è stata ricoverata in chirurgia generale d’urgenza al Brotzu dopo essere stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso da un’ambulanza del 118.

Non sarebbe in pericolo di vita, anche se il violento impatto le ha causato parecchie lesioni, un trauma cranico, un trauma alla colonna vertebrale, oltre a una frattura scomposta ed esposta della gamba.

Secondo una prima ricostruzione, la ragazza stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata investita da un furgoncino. Lo scontro l’avrebbe sbalzata di una decina di metri. Alla guida del veicolo un uomo 55enne, che si è subito fermato per prestare soccorsi.

Dopo l’incidente, la 21enne è rimasta cosciente seppur in stato di choc. Sul posto è arrivata anche la Polizia locale per i rilievi.

È ancora ricoverata al Brotzu anche la 16enne investita in viale Marconi lo scorso 9 marzo. Le sue condizioni sono sempre gravi, la prognosi resta riservata.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, cuore e zero punti

Il Napoli segna dopo 79 secondi e si regala il secondo posto 
l nello sport
Il conflitto

Carburanti, prezzi in risalita dopo il taglio delle accise

Lo sconto deciso dal Governo applicato da 9 distributori su 10 
Marco Noce
La storia

Calciatori mascherati per evitare le multe: la sfida agli ex rossoblù

In campo senza il permesso dei club, hanno giocato con il passamontagna 
Roberto Carta
La festa

La piccola Mecca di via del Collegio

La comunità musulmana di Cagliari riunita per la fine del Ramadan 
Sara Marci
il lutto

L’addio al Senatur nel prato di Pontida tra la sua gente

Nessuna camera ardente, i funerali celebrati domani 
Roma

Esplode un casolare, morti due anarchici

Sotto le macerie un uomo e una donna, preparavano una bomba artigianale 