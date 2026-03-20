Fuori pericolo la ragazza investita sulle strisce davanti al Cus 

Sono sempre gravi le condizioni della giovane investita giovedì notte in via Is Mirrionis, nel tratto di strada in discesa davanti agli impianti sportivi del Cus Cagliari.

La ragazza, una ventunenne di Quartu, è stata ricoverata in chirurgia generale d’urgenza al Brotzu dopo essere stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso da un’ambulanza del 118.

Non sarebbe in pericolo di vita, anche se il violento impatto le ha causato parecchie lesioni, un trauma cranico, un trauma alla colonna vertebrale, oltre a una frattura scomposta ed esposta della gamba.

Secondo una prima ricostruzione, la ragazza stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata investita da un furgoncino. Lo scontro l’avrebbe sbalzata di una decina di metri. Alla guida del veicolo un uomo 55enne, che si è subito fermato per prestare soccorsi.

Dopo l’incidente, la 21enne è rimasta cosciente seppur in stato di choc. Sul posto è arrivata anche la Polizia locale per i rilievi.

È ancora ricoverata al Brotzu anche la 16enne investita in viale Marconi lo scorso 9 marzo. Le sue condizioni sono sempre gravi, la prognosi resta riservata.

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