VaiOnline
Asl.
04 dicembre 2025 alle 00:27

Funghi tossici o non cotti adeguatamente: dieci persone in ospedale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dieci casi di intossicazione da funghi in un mese: un dato allarmante quello registrato dalla Asl, con il conseguente ricovero nei vari ospedali cagliaritani. E tra le persone finite in corsia anche due bambini di sei e undici anni.

«Le intossicazioni», spiegano dal Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian) della Asl, «sono state causate dal consumo di specie selvatiche raccolte e consumate senza averle prima sottoposte a controllo da parte di micologi dell’ispettorato micologico». In sette casi la causa è stata il consumo di funghi tossici confusi con specie commestibili simili, mentre in tre casi dal consumo di tipologie che, benché commestibili, sono state utilizzate in cucina senza gli opportuni accorgimenti come ad esempio una adeguata e corretta cottura o l’eliminazione dei gambi.

«Dall’inizio dell’anno si sono verificati 16 casi di intossicazione da funghi che hanno coinvolto 21 persone, fortunatamente solo con sindromi gastrointestinali anche se importanti. Per evitare spiacevoli casi che possono avere anche esiti letali», è la raccomandazione degli esperti micologi, «non bisogna consumare mai funghi spontanei senza prima portarli al controllo». La consulenza è gratuita è viene garantita dal personale dell’ispettorato micologico.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Asse Todde-centrodestra sulla presidenza di Egas: stop di Pd e Progressisti

Governatrice battuta alla conta dei voti, non passa la riconferma di Fabio Albieri 
Alessandra Carta
Università

Test di Medicina, a Cagliari esiti a metà

Primo appello del semestre filtro: 1.167 studenti in attesa della graduatoria 
Riccardo Spignesi
L’indagine

Licei, nell’Isola il migliore è il Pacinotti

La graduatoria delle scuole: lo scientifico di Cagliari si conferma in testa, poi Ghilarza 
Roberto Carta
il dibattito

Educazione sessuale nelle scuole medie, primo sì alla Camera

Servirà il consenso preventivo dei genitori Esulta Valditara, infuriata l’opposizione 
L’inchiesta

Fondi Ue, Mogherini e Sannino indagati

Il diplomatico si dimette. L’ex ministra: «Fiducia nei magistrati»  
Femminicidio ad Ancona

Picchiata a morte in casa, è caccia al marito

L’uomo era già stato condannato per maltrattamenti. Il figlio: «Me lo aspettavo» 