Carabinieri
23 febbraio 2026 alle 00:35

Fugge con l’auto dopo l’incidente: ragazza nei guai 

Coinvolta in un incidente stradale non si è fermata dandosi alla fuga. Dopo giorni di indagini però i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia sono riusciti a darle un nome e un cognome. Nei guai è finita una donna di 25 anni che dovrà ora rispondere dell'ipotesi di reato di fuga dal luogo dell'incidente e omissione di soccorso.

L’incidente risale al 13 febbraio quando, intorno alle 20:30. In quell'occasione, il conducente del veicolo ritenuto responsabile si era allontanato frettolosamente dal luogo, facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri avevano avviato immediatamente le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire all’identità della persona fuggita. L'accurata e meticolosa analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, ma anche le testimonianze raccolte, hanno permesso ai militari di raccogliere elementi determinanti e di stringere rapidamente il cerchio.

