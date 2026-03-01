VaiOnline
Selargius.
01 marzo 2026 alle 02:39

Fuga dei dipendenti, stop del Comune 

La delibera: «Potranno andare via soltanto dopo 5 anni dall’assunzione» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Stop a nuovi trasferimenti in mobilità se non sono trascorsi almeno 5 anni dall’assunzione. Il Comune di Selargius cerca di mettere un freno alla fuga dei dipendenti verso altri enti, Regione in primis, dopo le ultime cinque autorizzazioni date ad altrettanti funzionari pronti a lasciare gli uffici per lavorare altrove. «Non possiamo continuare a fare concorsi e investire risorse sulla formazione di dipendenti che poi vanno via dopo pochi mesi», spiega l’assessore al Personale Sandro Porqueddu dopo il sì in Giunta.

I numeri

Sullo sfondo i numeri della macchina amministrativa, penalizzata dalle tante richieste di trasferimento che si sommano ai pensionamenti. Un totale di 134 dipendenti a tempo indeterminato spalmati negli attuali nove settori del Municipio. In programma ci sono le nuove assunzioni: «Abbiamo gli orali in corso per istruttori amministratori contabili, con due posti da rimpiazzare dopo l’addio dei funzionari che ci lavorano sino a poco tempo fa», sottolinea Porqueddu. «E a breve faremo un altro concorso per assumere nuovi funzionari amministrativi».

Ma il problema della carenza di personale resta. «Facciamo i concorsi, spendiamo risorse e soprattutto investiamo suoi nuovi assunti, ma tutto questo spesso e volentieri viene vanificato perché dopo pochi mesi chi vince il concorso va via», dice ancora l’assessore. «E chi ne subisce le conseguenze è prima di tutto l’utenza: la carenza di personale nei Servizi sociali, per fare un esempio, comporta il ritardo nei pagamenti di contributi e sussidi fondamentali per i destinatari».

Gli ultimi nulla osta

Nei giorni scorsi la Giunta ha deliberato la concessione del nulla osta preventivo per la partecipazione a procedure di mobilità: un tecnico che ambisce al tempo indeterminato come funzionario al Ministero dell’Interno, altri quattro in corsa per l’assunzione nel Comune di Cagliari. Ma la maggior parte cerca la stabilità in Regione. «Un problema che hanno tanti Comuni, e che continueremo ad avere sino a quando non verrà approvato il comparto unico per i dipendenti pubblici», ribadisce l’assessore.Quelle approvate nei giorni scorsi saranno le ultime mobilità concesse dalla Giunta «al fine di salvaguardare il funzionamento del Comune», viene stabilito nel documento. «Capiamo le ambizioni dei dipendenti, legittime e comprensibili, ma dobbiamo mettere un freno per evitare rallentamenti nell’attività amministrativa», conclude Porqueddu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Scacco all’Iran, ucciso Khamenei

Usa e Israele hanno scatenato l’attacco. La Brigata Sassari vola in Libano 
Il conflitto

«Nessun italiano coinvolto» Crosetto bloccato a Dubai

Colpita una base dell’esercito in Kuwait Ieri un vertice d’emergenza a Palazzo Chigi 
Il conflitto

«La logica americana è chiara ma ora il rischio è la guerra civile»

L’analista: Trump fuori controllo? No, segue l’agenda dei militari 
Celestino Tabasso
Regione

Todde-Pd, tregua per il referendum

Tensioni congelate durante le tre settimane di campagna per il 22 e 23 marzo 
Roberto Murgia
Carceri

«Non siamo la colonia del 41 bis»

In 1.500 a Cagliari, ma il centrodestra attacca: fu Conte a portare i primi boss 
Alessandra Carta
La storia

Muru Mannu, le cascate contese

Il sindaco di Gonnosfanadiga: «Sono nostre, non di Villacidro» 
Johanne Cesarano Paolo Carta
La storia

Zuncheddu: «Lo Stato mi ha tradito due volte»

Nel 2024 l’assoluzione dopo 33 anni di carcere da innocente: non ha avuto alcun risarcimento 
Massimiliano Rais
La giornata

Mattarella: diritto alla salute per tutti

Il monito del capo dello Stato: «Disparità non più accettabili tra nord e sud» 