Frena la Roma, sconfitta dall’Udinese 

Udinese 1

Roma 0

Udinese (3-4-2-1) : Okoye; Solet, Kristensen, Bertola (34' st Kabasele); Ehizibue, Miller (34' st Zarraga), Karlstrom, Zemura; Atta, Ekkelenkamp (46' st Bayo); Davis (11' st Gueye, 46' st Zaniolo). In panchina Nunziante, Padelli, Arizala, Camara. All. Runjaic.

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (26' st Ghilardi); Celik (33' st Tsimikas), Cristante, El Aynaoui (33' st Pisilli), Wesley; Soulè (33' st Vaz), Pellegrini (23' st Venturino); Malen. In panchina Vasquez, Gollini, Rensch, Angelino, Ziolkowski, Arena, Della Rocca. All. Gasperini.

Arbitro : Sacchi di Macerata.

Rete : nel st 4' Ekkelenkamp.

Udine. Dopo quelli di Inter e Napoli, l'Udinese si assicura lo scalpo anche della Roma, che frena nella corsa Champions: adesso i giallorossi - battuti 1-0 - sono quinti e sentono il fiato sul collo pure del Como. Gli ospiti hanno subito per l'intera gara l'intensità dei friulani, riuscendo a trovare le uniche occasioni solo nel recupero. I bianconeri bissano il successo di Verona e si insediano in pianta stabile nella parte sinistra della classifica. Il gol che decide il match al 4’ della ripresa, su punizione: il tiro di Ekkelenkamp colpisce sulla schiena Malen e la sfera assume una traiettoria velenosa che finisce in gol nonostante il tentativo disperato di Svilar di riguadagnare la posizione.

Oggi al Dall’Ara, intanto, si chiude la quarta giornata del ritorno di Serie A: alle 20.45, il Bologna ospita il Milan che vuole rimettersi in scia all’Inter.

