Frattaroli, Alpigiano e Nappi in azzurro 

I sogni non conoscono pause né calendari, lo sanno bene gli Juniores Diego Nappi (Fiamme Oro), Laura Frattaroli (Tespiense Quartu) e Francesco Alpigiano (Cus Cagliari) che da oggi a lunedì insieme con altri 93 talenti giovanili azzurri dell’atletica leggera saranno in raduno nazionale a Formia, al centro di preparazione olimpica: nel mirino gli Europei Under 18 a Rieti dal 16 al 19 luglio e i Mondiali Under 20 di Eugene dal 5 al 9 agosto.

Nappi, duecentista turritano allenato da Marco Trapasso, campione europeo U20 a Tampere, uno dei più promettenti velocisti del panorama nazionale, capace di ritoccare il record U18 di Filippo Tortu e Andrew Howe, pensa già ai Mondiali in Oregon dove il sogno più grande sarebbe quello di arrivare in finale iniziando però a piccoli passi con la stagione indoor. Laura Frattaroli, quattrocentista cagliaritana allenata da Massimo Fanni, seconda U18 di sempre nei 400 con 53”71 e plurimedagliata nelle rassegne internazionali U18 di Skopje e U20 di Tampere, si affaccerà con ambizione alla nuova categoria Juniores.

Infine Francesco Alpigiano quattrocentista a ostacoli nuorese del Cus, allenato da Rita De Montis, vivrà la sua prima esperienza in azzurro arrivata grazie ai costanti miglioramenti degli ultimi anni che lo hanno portato a centrare lo standard per gli Europei U20 nel 2025 con 53”19.

