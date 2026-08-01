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Oggi a Porto Rotondo
02 agosto 2026 alle 00:49

Francesco Demuro e Amii Stewart per la Terra Santa 

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La cantante statunitense Amii Stewart e il tenore torresino Francesco Demuro sono alcuni dei protagonisti della grande serata benefica di Porto Rotondo. Oggi dalle 20.30 all’anfiteatro “Mario Ceroli” i due artisti di fama internazionale si esibiranno in un concerto che unisce musica, solidarietà e impegno civile per le popolazioni della Terra Santa, duramente colpite dalla guerra. All’evento promosso dalla Delegazione Gallura-Logudoro dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, con la collaborazione del Consorzio di Porto Rotondo e del Comune di Olbia, parteciperà anche monsignor William Shomali del Patriarcato latino di Gerusalemme. «Cantare per cause che possono aiutare gli altri è un onore e un modo per esprimere la mia gratitudine, perché la mia voce è un dono», ha spiegato Amii Stewart, che con Demuro si esibirà a titolo gratuito, condividendo attraverso la musica il messaggio di pace e solidarietà.

Il resto spetterà al pubblico, altro grande protagonista della serata, che avrà l’occasione di contribuire concretamente all’evento benefico con la raccolta fondi. Il ricavato sarà destinato, attraverso il Gran Magistero dell’Ordine e il Patriarcato latino di Gerusalemme, al sostegno di interventi umanitari e sanitari urgenti a favore delle comunità colpite dal conflitto nell’area compresa tra Gerusalemme, Gaza e la Cisgiordania.

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