Forte odore di gas, scatta l’emergenza Per sicurezza evacuata una scuola 

Un forte odore di gas ha avvolto alcune zone della città nel primo pomeriggio di ieri ed è scattata così un’emergenza andata avanti per poco meno di un’ora. Precauzionalmente è stata anche evacuata la scuola dell’infanzia Riva: gli alunni sono stati portati all’aria aperta, in piazza Garibaldi, in attesa dell’arrivo dei genitori. Nessuna scena di panico o paura anche perché le verifiche svolte dai vigili del fuoco non hanno fatto emergere anomalie. Alla fine la situazione è rientrata e non è ancora chiaro a cosa sia stato dovuto questo odore improvviso di gas.

Le chiamate

La puzza è stata avvertita dai residenti in alcune zone della città, soprattutto tra Villanova e Marina. In piazza Garibaldi il personale scolastico della scuola Riva ha deciso, attorno alle 15,30, di far uscire gli alunni accompagnandoli nella gradinata davanti. Qui, sempre sotto la stretta sorveglianza di docenti e collaboratori scolastici, i piccoli hanno atteso l’arrivo dei genitori per un pomeriggio alternativo rispetto alle consuete uscite. Intanto i vigili del fuoco, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni per il forte odore di gas, hanno avviato dei controlli senza però riscontrare problematiche o anomalie.

Le verifiche

Le squadre dei vigili del fuoco hanno svolto alcune ispezioni nella zona del porto e anche nell’area di Santa Gilla. Alla fine non è stato chiarito cosa abbia provocato l’odore, apparentemente di gas, che ieri nel primo pomeriggio ha avvolto alcune zone della città.

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