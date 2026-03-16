Fornaci Picci, sono 17 le imprese in corsa 

Diciassette società - e raggruppamenti di imprese - in corsa per il primo step di riqualificazione delle Fornaci Picci, l’ex complesso industriale di via Brigata Sassari dismesso da anni. La gara per affidare i lavori ha richiamato l’attenzione di molti, 17 in tutto gli operatori economici che hanno presentato un’offerta entro lo scorso 25 febbraio e ammessi alla selezione finale che ora spetta alla commissione giudicatrice: imprese del Cagliaritano, ma non solo, diverse società interessate hanno sede nel resto della Penisola. Dopo l’addio ai fondi Pnrr, e la svolta con la certezza del finanziamento regionale, il Comune accelera l’iter per affidare i lavori del parco urbano: spazio a percorsi pedonali e ciclabili tra le stesse Fornaci Picci e il Rio Is Cungiaus, più altre aree verdi e parcheggi dislocati intorno agli edifici. Un intervento - finanziato dalla Regione con 4 milioni e mezzo e dal Comune con altri 500mila - che garantirà alla città nuovi spazi per passeggiare e per spostarsi in bicicletta, con la missione di migliorare anche la qualità ambientale in città. Nel frattempo è in corso il bando di gara per i lavori di ristrutturazione del primo edificio che affaccia su via Brigata Sassari, da destinare a servizi comunali: in questo caso la Regione ha stanziato 600mila euro, il Comune ne metterà altri 200mila. ( f. l. )

RIPRODUZIONE RISERVATA