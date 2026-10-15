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16 ottobre 2026 alle 00:35

Fornaci Picci, dal Comune altri 857mila euro 

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Continua a prendere forma la riqualificazione delle ex Fornaci Picci.

Dopo l’avvio dei lavori per l’edificio B e la consegna del cantiere per il parco urbano con spazi verdi, area cani e area parcheggi, l’amministrazione ha aperto la gara d’appalto per affidare il restyling dell’edificio C, destinato ai servizi municipali. A disposizione ci sono poco più di 857mila euro, finanziati con risorse del bilancio comunale: durata dei lavori 240 giorni.

La gara è aperta agli operatori con qualificazioni per restauro di beni sottoposti a tutela e impianti tecnologici: le offerte potranno essere presentate entro le 12 del 16 novembre. L’intervento, spiegano dal Comune, prevede il restauro e il risanamento conservativo con nuovi impianti di climatizzazione, idrico-sanitari, antincendio e fotovoltaico.

Un recupero di un immobile dichiarato di interesse culturale storico-artistico. Intanto avanza il parco urbano, che cingerà l’intero complesso con circuiti pedonali e ciclabili tra le Fornaci e il Rio Is Cungiaus.

Nel piano rientrano nuove aree verdi, circa 300 parcheggi e area cani, per trasformare in un anno l’ex area industriale abbandonata da quasi mezzo secolo in un polmone ecologico con housing sociale e co-working. (f.l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

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