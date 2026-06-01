Formazione d’eccellenza, torna Programma US 

Formazione d’eccellenza, comunicazione efficace e servizi concreti per accompagnare la crescita delle imprese sarde. Torna Programma US, il progetto promosso dal gruppo L’Unione Sarda dedicato allo sviluppo imprenditoriale, manageriale e professionale delle aziende dell’Isola. Giunto alla sua seconda edizione, Programma US nasce con un obiettivo preciso: offrire a imprenditori, manager e professionisti strumenti innovativi per affrontare la complessità dei mercati contemporanei e rafforzare la propria competitività attraverso competenze, visibilità e nuove opportunità di sviluppo.

Il percorso

«Il mondo imprenditoriale è fatto di fatica e rischi, ma anche di grande dignità e creatività. Oggi non basta più l’intuito: serve saper elaborare strategie vincenti per la crescita. Programma US aiuta a metterle a punto, avendo chiaro cosa fai, per chi lo fai e come lo fai», spiega Sergio Zuncheddu, editore del gruppo L’Unione Sarda. Il percorso è costruito attorno a tre bisogni fondamentali per la crescita aziendale: formazione, comunicazione e servizi.Sul fronte della formazione, il progetto può contare sulla collaborazione di alcune delle più autorevoli istituzioni italiane e internazionali: Sda Bocconi School of Management, Il Sole 24 Ore Professionale, Luiss Business School e l’Università di Cagliari. A queste iniziative si aggiungono gli eventi speciali dedicati ai temi della governance, della trasformazione digitale, della compliance e del passaggio generazionale. Gli appuntamenti vedranno il coinvolgimento de Il Sole 24 Ore Professionale, in collaborazione con Banca Patrimoni Sella & C. e STS Deloitte, oltre agli interventi di Antonino Menne, Daniele Speranzini e Ivana Menne, con focus su continuità d’impresa, Modello 231, AI e regolazione digitale.

«Fare impresa oggi significa confrontarsi ogni giorno con cambiamenti tecnologici, geopolitici, normativi e organizzativi sempre più rapidi. Per questo abbiamo voluto creare un ecosistema capace di offrire alle imprese sarde strumenti concreti per crescere, innovare e affrontare il futuro con maggiore consapevolezza», spiega Lia Serreli, direttore generale del Gruppo L’Unione Sarda. Per presentare il programma e confrontarsi con il mondo produttivo dell’Isola sono stati organizzati tre workshop gratuiti dedicati a imprenditori, manager e professionisti.Il primo appuntamento si terrà il 5 giugno a Cagliari presso la sede de L’Unione Sarda, mentre il secondo è in programma il 19 giugno a Olbia, nella sala convegni del Museo Archeologico.

Entrambi gli incontri saranno realizzati in collaborazione con SDA Bocconi e vedranno la partecipazione della professoressa Marina Puricelli, che approfondirà il tema “Fare impresa nel cambiamento” e presenterà i percorsi manageriali Starter+ e Advanced. Il terzo appuntamento è previsto per l’11 settembre a Cagliari in collaborazione con Il Sole 24 Ore Professionale e sarà dedicato alle nuove sfide che imprese e professionisti sono chiamati ad affrontare in un contesto economico e normativo in continua evoluzione.

Gli strumenti

Accanto alla formazione, Programma US mette a disposizione delle aziende strumenti di comunicazione e storytelling attraverso i media del Gruppo L’Unione Sarda, oltre a servizi dedicati all’informazione professionale, all’e-commerce e alla fidelizzazione dei clienti.Con oltre 1,1 milioni di contatti giornalieri certificati e una community social che supera 1,6 milioni di follower, il Gruppo L’Unione Sarda rinnova così il proprio impegno al fianco delle imprese, contribuendo alla crescita del tessuto economico sardo.Per informazioni e iscrizioni: programmaus.unionesarda.it.

RIPRODUZIONE RISERVATA