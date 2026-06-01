VaiOnline
L’iniziativa.
02 giugno 2026 alle 00:48

Formazione d’eccellenza, torna Programma US 

Venerdì a Cagliari il primo workshop di presentazione della seconda edizione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Formazione d’eccellenza, comunicazione efficace e servizi concreti per accompagnare la crescita delle imprese sarde. Torna Programma US, il progetto promosso dal gruppo L’Unione Sarda dedicato allo sviluppo imprenditoriale, manageriale e professionale delle aziende dell’Isola. Giunto alla sua seconda edizione, Programma US nasce con un obiettivo preciso: offrire a imprenditori, manager e professionisti strumenti innovativi per affrontare la complessità dei mercati contemporanei e rafforzare la propria competitività attraverso competenze, visibilità e nuove opportunità di sviluppo.

Il percorso

«Il mondo imprenditoriale è fatto di fatica e rischi, ma anche di grande dignità e creatività. Oggi non basta più l’intuito: serve saper elaborare strategie vincenti per la crescita. Programma US aiuta a metterle a punto, avendo chiaro cosa fai, per chi lo fai e come lo fai», spiega Sergio Zuncheddu, editore del gruppo L’Unione Sarda. Il percorso è costruito attorno a tre bisogni fondamentali per la crescita aziendale: formazione, comunicazione e servizi.Sul fronte della formazione, il progetto può contare sulla collaborazione di alcune delle più autorevoli istituzioni italiane e internazionali: Sda Bocconi School of Management, Il Sole 24 Ore Professionale, Luiss Business School e l’Università di Cagliari. A queste iniziative si aggiungono gli eventi speciali dedicati ai temi della governance, della trasformazione digitale, della compliance e del passaggio generazionale. Gli appuntamenti vedranno il coinvolgimento de Il Sole 24 Ore Professionale, in collaborazione con Banca Patrimoni Sella & C. e STS Deloitte, oltre agli interventi di Antonino Menne, Daniele Speranzini e Ivana Menne, con focus su continuità d’impresa, Modello 231, AI e regolazione digitale.

«Fare impresa oggi significa confrontarsi ogni giorno con cambiamenti tecnologici, geopolitici, normativi e organizzativi sempre più rapidi. Per questo abbiamo voluto creare un ecosistema capace di offrire alle imprese sarde strumenti concreti per crescere, innovare e affrontare il futuro con maggiore consapevolezza», spiega Lia Serreli, direttore generale del Gruppo L’Unione Sarda. Per presentare il programma e confrontarsi con il mondo produttivo dell’Isola sono stati organizzati tre workshop gratuiti dedicati a imprenditori, manager e professionisti.Il primo appuntamento si terrà il 5 giugno a Cagliari presso la sede de L’Unione Sarda, mentre il secondo è in programma il 19 giugno a Olbia, nella sala convegni del Museo Archeologico.

Entrambi gli incontri saranno realizzati in collaborazione con SDA Bocconi e vedranno la partecipazione della professoressa Marina Puricelli, che approfondirà il tema “Fare impresa nel cambiamento” e presenterà i percorsi manageriali Starter+ e Advanced. Il terzo appuntamento è previsto per l’11 settembre a Cagliari in collaborazione con Il Sole 24 Ore Professionale e sarà dedicato alle nuove sfide che imprese e professionisti sono chiamati ad affrontare in un contesto economico e normativo in continua evoluzione.

Gli strumenti

Accanto alla formazione, Programma US mette a disposizione delle aziende strumenti di comunicazione e storytelling attraverso i media del Gruppo L’Unione Sarda, oltre a servizi dedicati all’informazione professionale, all’e-commerce e alla fidelizzazione dei clienti.Con oltre 1,1 milioni di contatti giornalieri certificati e una community social che supera 1,6 milioni di follower, il Gruppo L’Unione Sarda rinnova così il proprio impegno al fianco delle imprese, contribuendo alla crescita del tessuto economico sardo.Per informazioni e iscrizioni: programmaus.unionesarda.it.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Quartu.

Muore mentre spegne il fuoco

l Daga, Serreli
L’emergenza

La Sardegna affronta l’epidemia: 17 centri di riferimento nell’Isola

Allarmante l’arrivo incontrollato del paziente da Kinshasa a Elmas 
Il caso

Deroga solo per Terna, non si fermano i lavori per il Tyrrhenian Link

Sulla litoranea Quartu-Villasimius traffico nel caos sino al 30 giugno 
Giorgia Daga
Regione

Sanità, l’ipotesi dell’interim fino al 2029

Todde ricopre il doppio incarico da sei mesi, malumore crescente in maggioranza 
Roberto Murgia
Verso il voto

Cinque candidati per rivitalizzare Tempio

La città cerca nuovo slancio per non perdere lo status di capoluogo insieme a Olbia 
Andrea Busia
Turismo

A Porto Rotondo il rilancio riparte da un ventenne

Edoardo Donà dalle Rose si candida nella cordata per guidare il Consorzio 
Caterina De Roberto
la festa della Repubblica

Per il 2 Giugno meno vip e più cittadini

Mattarella aprirà la parata con la deposizione all’altare della Patria 
Cosenza.

Quattro corpi carbonizzati nel minivan

Gli agenti della Squadra mobile seguono la traccia dell’omicidio plurimo 