Foreste aperte: escursioni e laboratori 

Ultima tappa di Foreste aperte nel parco di Tepilora. Appuntamento a Posada il 25 aprile con tanti eventi dedicati ad adulti e bambini, escursioni nel territorio e nel centro storico medioevale, in kayak nella zona umida sul Rio Posada e a piedi o in trenino tra l’ex Peschiera di San Giovanni e la pineta di Orvile. E poi laboratori su artigianato e agroalimentare, tra momenti dedicati alle tradizioni, al cibo e alla musica. Tutte le informazioni si possono avere contattando il numero 3773059522.

In piazza Cocco alle 10 escursione “Alla scoperta delle zone umide del parco di Tepilora a bordo del trenino”. Altre due uscite alle 11.30 e alle 15. Per partecipare alle attività, curate dal Ceas, obbligatoria la prenotazione al 3773059522. Alle 10, alle 15 e alle 17 (a cura di Kayak Rio Posada Consorzio Tepilora) si potrà esplorare in kayak l’area fluviale con partenza da Sa Costera. Prenotazione obbligatoria al 3426947149. Alle 10.30 e alle 16 nella pineta di Orvile passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee (a cura di Gianpaolo Demartis). Alle 11.15, 12.30 e 16.30, dalla chiesa N.S. del Soccorso, si potrà seguire la passeggiata guidata nel centro storico e la visita al Castello della Fava (a cura della Cooperativa Ariha). I laboratori esperienziali alle 10 e alle 12, nella Casa delle Dame: lavorazione con uncinetto (a cura di Giagia), dalle 10 alle 13 (a cura di Manolo Patteri) la lavorazione dei metalli con iscrizione necessaria al 3533334944. Alle 11 lezione di QiGong (a cura di Francesca Sanna) con iscrizione necessaria al 3771867937. Alle 11 a Casa delle Dame (a cura di “Il cortile dei ricordi” di Francesca Deledda) lavorazione della ceramica con iscrizione al 3488226862. In piazza Belvedere dalle 14 l’asinello Celentano con trekking (a cura di Alessandro Prina). Altri laboratori su pompia e pasta fresca per tutto il pomeriggio.

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