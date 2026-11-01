Fontana-Arnaboldi, due iridati a berchidda 

Forse è un modo per tenere vivo un legame tra l’Isola e il Mondiale, dopo lo “scippo” del Rally Italia-Sardegna. A Berchidda, Matteo Fontana e Alessandro Arnaboldi, bicampioni del Mondo Wrc3, hanno vinto su Toyota Gr Yaris Rally2 la 23ª edizione del Rally dei Nuraghi e del Vermentino, quinto round del Campionato Italiano Rally Terra corso in condizioni climatiche difficili per freddo e pioggia.

L’epilogo

La corsa allestita con competenza pari alla passione da Rassinaby Racing si è decisa nelle ultime due prove speciali, Monte Lerno 3 e Filigosu 3 (valida anche come power stage). Sino ad allora, in testa c’era la Skoda fabia di Alberto Battistolli e Simone Scattolin. Negli ultimi 18 km cronometrati, dopo essere stato in testa dalla terza delle dieci prove previste, però, il pilota vicentino ha subìto il sorpasso di Fontana, che è andato a prendersi il primo successo tricolore in carriera per appena 3”2. Il podio di Berchidda è stato completato da Mattia Scandola e Nicolò Gonella (Skoda Fabia Rs Rally2), che hanno chiuso a 56”1. Da dimenticare (se non fosse che mantengono il comando della classifica del Cirt) la gara del boliviano Marco Bulacia e dello spagnolo Josè Murado Gonzales (Skoda Fabia Rs Rally2, a 2’27”7), che pur essendosi aggiudicati cinque speciali su dieci, hanno pagato cara la penalità di 1’ (mancato rifornimento) e il tempo perso a causa della nebbia e di una foratura.

Tra i sardi, quattordicesimi nonostante due forature nell’ultimo giro, Giuseppe Bitti e Giuseppe Pirisinu (Renault Clio Rally3, a 8’26”7). Tra le Rally2, primi Auro Siddi e Marco Corda su Skoda Fabia Evo Rally2, al 15° posto assoluto a 9’42”2, 1” meglio di Gessa-Pusceddu (Skoda Fabia Evo Rally2), leader del Crz in Sardegna e al debutto sulla terra.

Nell’8° Rally Vermentino Historicu, penultima prova del Campionato Italiano Rally Terra Storico e del Regionale Rally Auto Storiche, Bruno Pelliccioni e Lorenzo Ercolani Ford Escort Rs) si sono imposti rimanendo in testa dalla prima all’ultima speciale.

RIPRODUZIONE RISERVATA