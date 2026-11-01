SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Rally.
02 novembre 2026 alle 00:53

Fontana-Arnaboldi, due iridati a berchidda 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Forse è un modo per tenere vivo un legame tra l’Isola e il Mondiale, dopo lo “scippo” del Rally Italia-Sardegna. A Berchidda, Matteo Fontana e Alessandro Arnaboldi, bicampioni del Mondo Wrc3, hanno vinto su Toyota Gr Yaris Rally2 la 23ª edizione del Rally dei Nuraghi e del Vermentino, quinto round del Campionato Italiano Rally Terra corso in condizioni climatiche difficili per freddo e pioggia.

L’epilogo

La corsa allestita con competenza pari alla passione da Rassinaby Racing si è decisa nelle ultime due prove speciali, Monte Lerno 3 e Filigosu 3 (valida anche come power stage). Sino ad allora, in testa c’era la Skoda fabia di Alberto Battistolli e Simone Scattolin. Negli ultimi 18 km cronometrati, dopo essere stato in testa dalla terza delle dieci prove previste, però, il pilota vicentino ha subìto il sorpasso di Fontana, che è andato a prendersi il primo successo tricolore in carriera per appena 3”2. Il podio di Berchidda è stato completato da Mattia Scandola e Nicolò Gonella (Skoda Fabia Rs Rally2), che hanno chiuso a 56”1. Da dimenticare (se non fosse che mantengono il comando della classifica del Cirt) la gara del boliviano Marco Bulacia e dello spagnolo Josè Murado Gonzales (Skoda Fabia Rs Rally2, a 2’27”7), che pur essendosi aggiudicati cinque speciali su dieci, hanno pagato cara la penalità di 1’ (mancato rifornimento) e il tempo perso a causa della nebbia e di una foratura.

Tra i sardi, quattordicesimi nonostante due forature nell’ultimo giro, Giuseppe Bitti e Giuseppe Pirisinu (Renault Clio Rally3, a 8’26”7). Tra le Rally2, primi Auro Siddi e Marco Corda su Skoda Fabia Evo Rally2, al 15° posto assoluto a 9’42”2, 1” meglio di Gessa-Pusceddu (Skoda Fabia Evo Rally2), leader del Crz in Sardegna e al debutto sulla terra.

Nell’8° Rally Vermentino Historicu, penultima prova del Campionato Italiano Rally Terra Storico e del Regionale Rally Auto Storiche, Bruno Pelliccioni e Lorenzo Ercolani Ford Escort Rs) si sono imposti rimanendo in testa dalla prima all’ultima speciale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Tra le bancarelle dell’usato: «Ogni euro risparmiato è vitale»

Cagliari, le voci di rivenditori e clienti del mercatino 
Alessandra Ragas
L’associazione a imprese e famiglie: «Fronte comune»

Costi folli per le aziende L’idea di Coldiretti: «Tagli alle Ets e sgravi»

Continuità delle merci non garantita: «Intervengano il Governo e l’Europa» 
Alessandra Carta
La visita

ET, si rafforza l’asse sardo-tedesco

La ministra Bernini a Lula e Olbia: un altro tassello per l’Einstein Telescope 
Mariangela Dui
Il caso

Non ci sono più ricci, stop alla pesca per tre anni Atteso l’ok da Bruxelles

Firmato il decreto di fermo della Regione, ma servono gli indennizzi Ue ai pescatori 
Enrico Fresu
Legge di bilancio

Nella manovra la lite sulla giustizia: stretta sugli aumenti per le toghe

Aiuti alle imprese per 6,3 miliardi ma vincolati a investimenti green 