Fondi regionali per il centro polivalente 

Un contributo regionale per riqualificare il centro polifunzionale di via Roma. In arrivo 245mila euro dall’assessorato regionale della Pubblica istruzione al Comune di Nuoro. Consentirà di avviare il recupero di uno spazio importante per la città, chiuso da molto tempo a causa di atti vandalici, e di renderlo idoneo come luogo per eventi culturali, teatrali, musicali.

«Rappresenta un primo passo fondamentale per il recupero di un bellissimo spazio pubblico che tornerà finalmente a vivere ed essere fruibile dalla cittadinanza - dice l’assessore Domenico Cabula -. Ringrazio l’assessora regionale Ilaria Portas per l’attenzione e la sensibilità dimostrate nei confronti di Nuoro e delle politiche culturali, così come l’assessora comunale Giulia Corda e il settore Lavori pubblici per il lavoro sinergico».

«Si tratta di un primo lotto - spiega Cabula - che ci consente di avviare concretamente il percorso di riqualificazione e di restituire alla città un luogo che potrà ospitare iniziative culturali, spettacoli teatrali e musicali, convegni e momenti di aggregazione. È un intervento che va nella direzione di una rigenerazione urbana e culturale capace di dare nuovi spazi e opportunità alla vita culturale di Nuoro».

