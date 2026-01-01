Fondi per scuole e manutenzioni 

Oltre due milioni per dare continuità alla società in house della Provincia (e quindi ai servizi che essa gestisce) e quasi mezzo milione per il miglioramento di alcune scuole. A cavallo fra il 2025 e il 2026 la Provincia di Carbonia Iglesias e gli utenti che usufruiscono dei suoi interventi hanno non pochi motivi per dirsi soddisfatti. Nell’ultima giornata dell’anno, infatti, l’ente ora guidato da Mauro Usai ha registrato l’introito di 2 milioni e 311 mila euro destinati alla capitalizzazione della società pubblica che cura beni e servizi. «Un passaggio chiave – sottolinea Usai - che rafforza la capacità operativa dell’ente e consolida un sistema di governo orientato alla programmazione, alla prevenzione e all’efficienza nella gestione dei servizi pubblici essenziali: la capitalizzazione consente di strutturare una gestione continuativa e preventiva delle esigenze ad esempio delle scuole, superando interventi episodici e garantendo una manutenzione programmata, tempi di risposta rapidi e una maggiore capacità di coordinamento e permette allo stesso tempo di assicurare standard più elevati anche nella gestione della viabilità».

Parallelamente, al Sulcis Iglesiente arrivano risorse significative per le scuole. Servono ad adeguare alle norme di prevenzione e protezione antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza. Gli interventi riguardano istituti del primo e del secondo ciclo di istruzione. Circa 100 mila euro vanno all’Ipia “Beccaria-Loi”, sede di Sant’Antioco, per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Poi 70mila all’istituto “Asproni-Fermi” di Iglesias, sede di via Roma, per la normativa antincendio. Infine 300 mila alla sede dello stesso istituto ma in via Falcone, per ulteriori interventi di adeguamento antincendio. Gli altri interventi candidati dalla Provincia per le restanti scuole del territorio saranno finanziati grazie a un’integrazione delle risorse garantite dallo stesso bando ministeriale. «Questi finanziamenti – conclude Usai - rappresentano molto più di singoli interventi: sono il segno di una visione che guarda al futuro delle nostre comunità e dei nostri ragazzi: investire in scuole sicure, accessibili e curate significa prendersi cura delle persone e costruire fiducia».

RIPRODUZIONE RISERVATA