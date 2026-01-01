VaiOnline
Provincia.
02 gennaio 2026 alle 00:32

Fondi per scuole e manutenzioni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oltre due milioni per dare continuità alla società in house della Provincia (e quindi ai servizi che essa gestisce) e quasi mezzo milione per il miglioramento di alcune scuole. A cavallo fra il 2025 e il 2026 la Provincia di Carbonia Iglesias e gli utenti che usufruiscono dei suoi interventi hanno non pochi motivi per dirsi soddisfatti. Nell’ultima giornata dell’anno, infatti, l’ente ora guidato da Mauro Usai ha registrato l’introito di 2 milioni e 311 mila euro destinati alla capitalizzazione della società pubblica che cura beni e servizi. «Un passaggio chiave – sottolinea Usai - che rafforza la capacità operativa dell’ente e consolida un sistema di governo orientato alla programmazione, alla prevenzione e all’efficienza nella gestione dei servizi pubblici essenziali: la capitalizzazione consente di strutturare una gestione continuativa e preventiva delle esigenze ad esempio delle scuole, superando interventi episodici e garantendo una manutenzione programmata, tempi di risposta rapidi e una maggiore capacità di coordinamento e permette allo stesso tempo di assicurare standard più elevati anche nella gestione della viabilità».

Parallelamente, al Sulcis Iglesiente arrivano risorse significative per le scuole. Servono ad adeguare alle norme di prevenzione e protezione antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza. Gli interventi riguardano istituti del primo e del secondo ciclo di istruzione. Circa 100 mila euro vanno all’Ipia “Beccaria-Loi”, sede di Sant’Antioco, per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Poi 70mila all’istituto “Asproni-Fermi” di Iglesias, sede di via Roma, per la normativa antincendio. Infine 300 mila alla sede dello stesso istituto ma in via Falcone, per ulteriori interventi di adeguamento antincendio. Gli altri interventi candidati dalla Provincia per le restanti scuole del territorio saranno finanziati grazie a un’integrazione delle risorse garantite dallo stesso bando ministeriale. «Questi finanziamenti – conclude Usai - rappresentano molto più di singoli interventi: sono il segno di una visione che guarda al futuro delle nostre comunità e dei nostri ragazzi: investire in scuole sicure, accessibili e curate significa prendersi cura delle persone e costruire fiducia».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Luci alla Domus per Cagliari-Milan

l Gaggini, Pilia
epa12620751 Police officers stand near a hearse in area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire and around one hundred people were also reported injured. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
epa12620751 Police officers stand near a hearse in area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire and around one hundred people were also reported injured. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
capodanno tragico

La strage dei giovanissimi Sei italiani ancora dispersi

Rogo dalle candele pirotecniche sulle bottiglie di champagne Almeno 47 vittime, molte intrappolate nell’uscita angusta 
Capodanno

Cagliari, una festa per 20mila persone

Folla nelle strade, alla Fiera e al Bastione Ristoranti e locali del centro presi d’assalto 
Mauro Madeddu
la Crisi

Dal diesel al tabacco, la stangata sui sardi arriva col nuovo anno

Il 2026 si apre con una raffica di rincari È allarme per i consumi delle famiglie 
Luca Mascia
Sanità

Asl, sì alle nomine ma con tre “buchi”

Intesa in extremis Todde-Pd: restano scoperte le Aziende di Cagliari, Sassari e Olbia 
Roberto Murgia
Cronaca

Nella bottiglia sigillata c’è acqua contaminata, donna finisce in ospedale

Panico e mistero a Carbonia, indagini dei carabinieri in corso 
Fabio Murru Stefania Piredda
Strade di sangue

Il viaggio per il concerto finisce contro un albero Illorai, un anno di lutti

La vittima è un operaio, Marco Boninu Un cinghiale gli ha tagliato la strada 
Mariangela Pala
La tragedia.

«Nuova morte sul lavoro, inaccettabile»

Emanu ele Floris
Capodanno

L’Isola festeggia i primi nati del 2026

Lieti eventi a Monserrato, Oristano (doppio parto), Nuoro, San Gavino e Olbia 
Tradizioni.

Gli irriducibili del tuffo in mare

Angelo Cucca Mariangela Pala