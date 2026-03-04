Fondi dalla Regione per le caserme storiche: stanziati 375mila euro 

Importanti risorse in arrivo per la ristrutturazione degli edifici storici dei carabinieri della città.

Su proposta dell’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu, la Giunta regionale ha infatti definito il completamento del programma di interventi di riqualificazione delle caserme nei centri urbani per effettuare interventi destinati a lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione ordinaria. A disposizione ci sono in totale 660 mila euro. Di questi oltre la metà sono destinati proprio a Cagliari: in particolare 185mila euro per la sede storica del Comando Legione in via Sonnino e 190mila euro per la Caserma “Livio Duce” di viale San Bartolomeo, dove al termine dei lavori di riqualificazione già in corso sarà trasferito il Comando provinciale dell’Arma, attualmente ospitato in via Nuoro.

Edificato a partire dal 1840 come casa di pena ad opera dell'ingegnere piemontese Domenico Carlo Barabino, il compendio di San Bartolomeo è attualmente un importante centro di indagini tecnicoscientifiche e ospita l’alloggiamento del Battaglione Carabinieri.

