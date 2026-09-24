Fondazione Satta, arriva l’adesione del primo Comune 

Galtellì è il primo Comune ad entrare nel nuovo sistema bibliotecario della Fondazione Satta. Il Consiglio comunale ha approvato nei giorni scorsi l’adesione al nuovo sistema bibliotecario territoriale promosso dalla Fondazione per la pubblica lettura “Sebastiano Satta”, assieme alla convenzione per il periodo 2026-2031. Tra i servizi previsti ci sono la catalogazione centralizzata, il coordinamento di programmi e acquisti, il prestito interbibliotecario, i servizi digitali e il document delivery, oltre alle attività di promozione della lettura, alla collaborazione con le scuole, alla formazione degli operatori. Le biblioteche aderenti avranno inoltre accesso gratuito alla biblioteca digitale Mlol e uno spazio autonomo nel portale del sistema.

«Sono molto felice che Galtellì sia il primo Comune ad aver concluso formalmente questo percorso - dice la presidente della Fondazione Alessandra Corrias -. È un segnale importante e di buon auspicio. All’inizio di settembre abbiamo presentato ai Comuni una proposta che vuole ricostruire e rilanciare la cooperazione bibliotecaria nel Nuorese e nelle Baronie. In queste settimane tanti Comuni ci stanno contattando e predisponendo gli atti necessari per aderire. L’obiettivo è quello costruire insieme una rete forte, moderna e realmente territoriale». Anche il sindaco Franco Solinas è soddisfatto: «Galtellì è una comunità che crede nella cultura e nella funzione sociale delle biblioteche. Abbiamo aderito con convinzione al nuovo sistema perché riteniamo che la cooperazione tra i Comuni e la Fondazione Satta possa dare più forza alle nostre biblioteche, ampliare i servizi a disposizione dei cittadini e creare occasioni di crescita culturale». La convenzione prevede la partecipazione diretta dei Comuni alla programmazione attraverso l’assemblea. (g. pit.)

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