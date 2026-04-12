Folk e tradizione, i festival italiani in città per il Cioff  

La città diventa la capitale del folk. Balli, tradizioni e usanze, tornano protagonisti questa settimana in occasione del Cioff, un incontro che riunisce i rappresentanti dei festival italiani più importanti. L’appuntamento è per venerdì, sabato e domenica e sarà anche l’occasione di annunciare le novità di Sciampitta, la kermesse che si svolge a luglio e che da oltre quarant’anni accoglie gruppi provenienti da tutti i continenti.

La tre giorni nasce con l’obiettivo di coordinare gli scambi culturali e la mobilità dei gruppi folklorici internazionali, programmare arrivi e partenze dei balletti provenienti da ogni parte del mondo, rafforzare la rete dei festival e la loro collaborazione e promuovere la conoscenza reciproca come strumento di pace e fraternità. L’associazione Città di Quarto guiderà i delegati alla scoperta delle tradizioni locali tra usi e costumi, tradizioni artigiane e musicali, paesaggi costieri e siti storici. Saranno presenti i delegati di Agrigento, Apiro, Aviano, Bolotana, Buja, Castiglione del Lago. E ancora Gorizia, Ittiri, Macerata, Moliteno, Roccalumera, Sennori, Tarcento, Tempio Pausania, Trevisio e Vignarello/Roma. E Sciampitta, dopo avere festeggiato lo scorso anno il 40esimo compleanno si prepara a tornare come sempre nel mese di luglio con la partecipazione di gruppi provenienti dai diversi Paesi. Svelati i partecipanti che per la prima volta arriveranno al festival: Argentina, Portogallo, Perù e Friuli oltre ai gruppi quartesi e delle altri parti dell’Isola. Il programma ricalcherà quello dell’anno scorso con la messa dei popoli in basilica seguita dalla cerimonia al monumento ai caduti in piazza Sant’Elena e dalla sfilata con i gruppi partecipanti. Poi ci saranno le serate sul palco allestito nella piazza davanti al Comune. Torneranno anche i balli a Sa Dom’e Farra. «La macchina organizzativa è già in moto», spiega il patron di Sciampitta Gianni Orrù, «ancora una volta speriamo di regalare ai cittadini momenti di svago e di cultura».

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