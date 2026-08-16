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Radiolina.
17 agosto 2026 alle 00:54

Fitness e vacanze  a “La Strambata” 

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Fitness e alimentazione equilibrata durante e dopo le vacanze estive con il personal trainer Domenico Elia a La Strambata su Radiolina dalle 12.30. Fra gli argomenti al centro della puntata il boom di presenze nelle più belle località di mare della nostra isola e l’ipotesi numero chiuso. Ospite di Simona De Francisci il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì. Si parlerà anche di attività in mare e sicurezza con gli istruttori del Diving di Santa Teresa Gallura. Poi le news e il Cagliari che sabato inizia il campionato a Parma.

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