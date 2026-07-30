Fiorentino muore dopo il fermo della polizia catalana 

Firenze. Amava il rap e voleva girare una clip col suo nome d’arte “Squalo”. Conosceva cinque lingue, anche l’arabo e il russo, aveva lavorato all’estero come maggiordomo presso ricche famiglie a Londra, Emirati, Uzbekistan. La famiglia vuole sapere come è morto Samuele Spinelli, fiorentino di 28 anni deceduto in circostanze tutte da chiarire a Barcellona per un fermo di polizia dove è andato in arresto cardiaco e poi in coma. «Era pieno di lividi, graffi, era gonfio. Io non l’ho nemmeno riconosciuto all’Hospital de Mar. Poi, poche ore dopo che siamo arrivati da Firenze, è morto», ha detto il cugino Peter Rossi.

La famiglia ha fatto aprire due inchieste su denuncia dell’avvocato Diego Capano. Una è dell’autorità giudiziaria spagnola, l’altra della procura di Roma, competente per le morti di cittadini italiani all’estero. I pm capitolini hanno aperto un fascicolo per espletare una seconda autopsia in Italia. «La famiglia vuole sapere la causa del decesso - dice l’avvocato Capano - Samuele era in stato di agitazione e aveva bisogno di aiuto. Invece è stato tenuto a terra per 40 minuti. Poi le manovre sanitarie sono andate avanti per 33 minuti secondo il filmato che abbiamo visto». Il fermo risale al 29 maggio. Le telecamere mostrano Samuele in un grande magazzino. Corre, è in stato di agitazione, dietro ci sono tre persone che lo bloccano. Sono in abiti civili. Poi arriva 10-12 minuti dopo una pattuglia dei Mossos d’Esquadra, la polizia catalana e lo fermano a terra. Gli agenti gli mettono fascette ai polsi e ai piedi e lo tengono a faccia in giù. Solo quando si accorgono che non respira, lo rovesciano supino. I sanitari gli iniettano un farmaco ma va in arresto cardiaco e poi in coma. Dopo tre giorni muore.

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