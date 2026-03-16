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Serie A.
17 marzo 2026 alle 00:16

Fiorentina cinica: affonda Nicola e la Cremonese 

Il poker rilancia la Viola Anche Piccoli trova il gol 

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Cremonese 1

Fiorentina 4

Cremonese (3-5-2) : Audero, Luperto, Ceccherini (35' st Terracciano), Folino; Barbieri, Thorsby (1' st Okereke), Maleh (17' st Vandeputte), Bondo (1' st Grassi), Floriani Mussolini (23'st Zerbin), Bonazzoli, Djuric. In panchina Silvestri, Nava, Zerbin, Moumbagna, Bianchetti, Faye, Payero, Sanabria. All. Nicola.

Fiorentina (4-1-4-1) : De Gea, Dodo, Pongracic, Ranieri (42' st Fabbian), Gosens (35' st Rugani); Fagioli, Parisi (35' st Fazzini), Mandragora (29'st Ndour), Brescianini, Gudmundsson (29'st Harrison), Piccoli. In panchina Leonardelli, Christiansen, Comuzzo, Kean, Kouadio, Briaschi, Balbo. All. Vanoli.

Arbitro : Di Bello di Brindisi.

Reti : nel pt 25' Parisi, 31' Piccoli: nel st 4' Dodo, 11' Okereke, 23' Gudmunsson.

Cremona. Prova di grande carattere della Fiorentina, che allo stadio Zini travolge la Cremonese con un netto 4-1 e porta a casa uno spareggio salvezza pesantissimo. Tre punti che permettono alla squadra viola di scavalcare il Lecce, quartultimo, e avvicinare a grandi passi la zona tranquilla della classifica, anche perché domenica é attesa da uno scontro durissimo con l'Inter. Per i grigiorossi, a secco di vittorie da 11 turni, la situazione si fa sempre più complicata e il rischio retrocessione é sempre più concreto. La formazione guidata da Vanoli ha gestito la partita con autorità dall'inizio alla fine, dimostrando una superiorità evidente rispetto a quella allenata dall’ex rossoblù Nicola.

La partita

Eppure l'avvio di gara aveva visto dopo appena 2’ Bonazzoli farsi fermare da De Gea in uscita. Superato lo spavento iniziale, la Fiorentina prende in mano il gioco e trova il gol arriva al 25': Parisi parte da destra, salta Floriani Mussolini e sorprende con un diagonale Audero, battuto tra le gambe. Il colpo stordisce la Cremonese e pochi minuti dopo Gosens pesca Piccoli che, lanciato in contropiede, supera Audero in uscita firmando il 2-0. Nella ripresa Nicola prova a cambiare l'inerzia della gara inserendo Okereke e Grassi per rendere la squadra più offensiva. Ma dopo appena tre minuti è ancora la Fiorentina a colpire Dodò deposita in rete il gol del 3-0. La Viola rallenta, permette alla Cremonese di trovare il gol della speranza con Okereke. I grigiorossi si riversano in avanti alla ricerca della rimonta, ma concedono spazi enormi alle ripartenze viola. Dopo alcune occasioni per Okereke e Ceccherini, è Gudmundsson a chiudere i conti sull'1-4 finale.

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