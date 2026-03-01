VaiOnline
Sestu.
01 marzo 2026 alle 02:39

Fioccano le proteste per i nuovi parcheggi in via Costa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

I nuovi parcheggi in via Costa a Sestu hanno scatenato proteste: ce ne sono alcuni obliqui che riducono la carreggiata, ma soprattutto altri sono stati tracciati anche davanti alle serrande di attività o ai cancelli di abitazioni, dove le persone entrano con l’auto.

«Nessuno ci aveva avvisati», fa notare Gabriele Seu, dalla sua officina di gommista, «ora dovrò chiedere in Comune quattro passi carrabili e anche l’occupazione di suolo pubblico». Gli operai stavano tracciando un parcheggio anche davanti a casa di Giuseppe Boi: «Una mattina di colpo in Comune decidono di complicare la vita alle persone», commenta. Giorgio Desogus, comandante della Polizia Locale, spiega: «Stiamo facendo rispettare il codice stradale». Chi usava un parcheggio interno senza passo carrabile dovrà mettersi in regola. «Abbiamo deciso con la Polizia Locale di tracciare gli stalli obliqui per spingere a ridurre la velocità, uno dei punti chiave del nuovo piano del traffico», spiega il vicesindaco e assessore Massimiliano Bullita, «e inoltre ci sono una serie di interventi che disciplinano le aree di sosta, che hanno creato qualche polemica. Certo con un’azione informativa questo si poteva evitare comunque la Polizia Locale è in contatto con i residenti e si sta valutando ancora qualche cambiamento».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Scacco all’Iran, ucciso Khamenei

Usa e Israele hanno scatenato l’attacco. La Brigata Sassari vola in Libano 
Il conflitto

«Nessun italiano coinvolto» Crosetto bloccato a Dubai

Colpita una base dell’esercito in Kuwait Ieri un vertice d’emergenza a Palazzo Chigi 
Il conflitto

«La logica americana è chiara ma ora il rischio è la guerra civile»

L’analista: Trump fuori controllo? No, segue l’agenda dei militari 
Celestino Tabasso
Regione

Todde-Pd, tregua per il referendum

Tensioni congelate durante le tre settimane di campagna per il 22 e 23 marzo 
Roberto Murgia
Carceri

«Non siamo la colonia del 41 bis»

In 1.500 a Cagliari, ma il centrodestra attacca: fu Conte a portare i primi boss 
Alessandra Carta
La storia

Muru Mannu, le cascate contese

Il sindaco di Gonnosfanadiga: «Sono nostre, non di Villacidro» 
Johanne Cesarano Paolo Carta
La storia

Zuncheddu: «Lo Stato mi ha tradito due volte»

Nel 2024 l’assoluzione dopo 33 anni di carcere da innocente: non ha avuto alcun risarcimento 
Massimiliano Rais
La giornata

Mattarella: diritto alla salute per tutti

Il monito del capo dello Stato: «Disparità non più accettabili tra nord e sud» 