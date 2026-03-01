Fioccano le proteste per i nuovi parcheggi in via Costa 

I nuovi parcheggi in via Costa a Sestu hanno scatenato proteste: ce ne sono alcuni obliqui che riducono la carreggiata, ma soprattutto altri sono stati tracciati anche davanti alle serrande di attività o ai cancelli di abitazioni, dove le persone entrano con l’auto.

«Nessuno ci aveva avvisati», fa notare Gabriele Seu, dalla sua officina di gommista, «ora dovrò chiedere in Comune quattro passi carrabili e anche l’occupazione di suolo pubblico». Gli operai stavano tracciando un parcheggio anche davanti a casa di Giuseppe Boi: «Una mattina di colpo in Comune decidono di complicare la vita alle persone», commenta. Giorgio Desogus, comandante della Polizia Locale, spiega: «Stiamo facendo rispettare il codice stradale». Chi usava un parcheggio interno senza passo carrabile dovrà mettersi in regola. «Abbiamo deciso con la Polizia Locale di tracciare gli stalli obliqui per spingere a ridurre la velocità, uno dei punti chiave del nuovo piano del traffico», spiega il vicesindaco e assessore Massimiliano Bullita, «e inoltre ci sono una serie di interventi che disciplinano le aree di sosta, che hanno creato qualche polemica. Certo con un’azione informativa questo si poteva evitare comunque la Polizia Locale è in contatto con i residenti e si sta valutando ancora qualche cambiamento».

