Finn, Capriglione è 7° a Cannigione 

Il campionato italiano Finn storico singolo che in passato è stato classe olimpica, organizzato dallo Yacht Club Cannigione è terminato con una bellissima giornata di maestrale che ha visto la partecipazione di 53 timonieri, con diversi stranieri. Vittoria netta del triestino Alessandro Marega con 7 punti totali, davanti all’olandese Bas de Whaal e allo svizzero Christof Burger. Il padrone di casa Nicola Capriglione ha chiuso con un buon settimo posto assoluto.

Windsurf a Bracciano

Nel lago di Bracciano invece si è svolta la Coppa Italia Techno con ottimi risultati degli atleti isolani sempre presenti con una numerosa rappresentativa. Vittoria di Francesco Cao del Windsurfing Club Cagliari e secondo posto per Massimo Mannu del Club Nautico Arzachena entrambi nella categoria plus U17. Per il circolo cagloaritano anche il primo posto di Diego Montalto e il terzo di Gabriele Corda (Experience). Tra gli U15, terzo Luca Versace (Wcc), ottavo assoluto ma primo femminile per Alessandra Porcu (CN Arzachena). Nella flotta Under 19, brilla il secondo posto di Nicola Solinas (Wcc) premiato dalla regolarità degli arrivi. Tra gli Under 13, terza Bianca Sirena. Solo una prova con gli Under 19 (a causa del vento troppo leggero) per gli IQfoil.

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