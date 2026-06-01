VaiOnline
Vela.
02 giugno 2026 alle 00:43

Finn, Capriglione è 7° a Cannigione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il campionato italiano Finn storico singolo che in passato è stato classe olimpica, organizzato dallo Yacht Club Cannigione è terminato con una bellissima giornata di maestrale che ha visto la partecipazione di 53 timonieri, con diversi stranieri. Vittoria netta del triestino Alessandro Marega con 7 punti totali, davanti all’olandese Bas de Whaal e allo svizzero Christof Burger. Il padrone di casa Nicola Capriglione ha chiuso con un buon settimo posto assoluto.

Windsurf a Bracciano

Nel lago di Bracciano invece si è svolta la Coppa Italia Techno con ottimi risultati degli atleti isolani sempre presenti con una numerosa rappresentativa. Vittoria di Francesco Cao del Windsurfing Club Cagliari e secondo posto per Massimo Mannu del Club Nautico Arzachena entrambi nella categoria plus U17. Per il circolo cagloaritano anche il primo posto di Diego Montalto e il terzo di Gabriele Corda (Experience). Tra gli U15, terzo Luca Versace (Wcc), ottavo assoluto ma primo femminile per Alessandra Porcu (CN Arzachena). Nella flotta Under 19, brilla il secondo posto di Nicola Solinas (Wcc) premiato dalla regolarità degli arrivi. Tra gli Under 13, terza Bianca Sirena. Solo una prova con gli Under 19 (a causa del vento troppo leggero) per gli IQfoil.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Quartu.

Muore mentre spegne il fuoco

l Daga, Serreli
L’emergenza

La Sardegna affronta l’epidemia: 17 centri di riferimento nell’Isola

Allarmante l’arrivo incontrollato del paziente da Kinshasa a Elmas 
Il caso

Deroga solo per Terna, non si fermano i lavori per il Tyrrhenian Link

Sulla litoranea Quartu-Villasimius traffico nel caos sino al 30 giugno 
Giorgia Daga
Regione

Sanità, l’ipotesi dell’interim fino al 2029

Todde ricopre il doppio incarico da sei mesi, malumore crescente in maggioranza 
Roberto Murgia
Verso il voto

Cinque candidati per rivitalizzare Tempio

La città cerca nuovo slancio per non perdere lo status di capoluogo insieme a Olbia 
Andrea Busia
Turismo

A Porto Rotondo il rilancio riparte da un ventenne

Edoardo Donà dalle Rose si candida nella cordata per guidare il Consorzio 
Caterina De Roberto
la festa della Repubblica

Per il 2 Giugno meno vip e più cittadini

Mattarella aprirà la parata con la deposizione all’altare della Patria 
Cosenza.

Quattro corpi carbonizzati nel minivan

Gli agenti della Squadra mobile seguono la traccia dell’omicidio plurimo 