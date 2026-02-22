“Fin che ci trema il cuore” a Cagliari Simone Piras debutta con gli acquerelli 

Prosegue il viaggio nel contemporaneo della Galleria Siotto, lo spazio espositivo della Fondazione Giuseppe Siotto di via Dei Genovesi 114 a Cagliari.

Giovedì alle 18 sarà inaugurata “Fin che ci trema il cuore”, mostra che segna il debutto nel capoluogo sardo di Simone Piras, classe 1998. L’esposizione, curata da Alice Deledda, deve il suo titolo a un verso della poesia “Sempre vieni dal mare” di Cesare Pavese e presenta uno scorcio dall’animo sensibile di Piras, con tre acquerelli ispirati proprio dalle opere dello scrittore piemontese e una serie di ritratti ad olio, dalle suggestioni romantiche e malinconiche.

La mostra sarà arricchita da alcuni eventi collaterali: giovedì in occasione dell’inaugurazione Simone Piras sarà protagonista di un live painting in compagnia dell’attrice Agnese Fois e del musicista Ed Carlsen. Il 12 marzo alle 18.30 sarà proiettato in anteprima il docufilm di Emanuele Carta “La verità”, che descrivendo il mondo culturale indipendente di Cagliari, vissuto quotidianamente dal regista, vuole essere una testimonianza del fermento artistico della città in questi anni. Il 14 marzo alle 18.30 verrà invece presentato il romanzo d’esordio di Angelo Scuderi “Prima di dirsi addio” (2025, Castelvecchi editore), storia d’amore e generazionale ambientata a Messina. A dialogare con l’autore sarà proprio Simone Piras, autore dell’opera usata per la copertina del libro.

