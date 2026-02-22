VaiOnline
Arte contemporanea.
23 febbraio 2026 alle 00:33

“Fin che ci trema il cuore” a Cagliari Simone Piras debutta con gli acquerelli 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Prosegue il viaggio nel contemporaneo della Galleria Siotto, lo spazio espositivo della Fondazione Giuseppe Siotto di via Dei Genovesi 114 a Cagliari.

Giovedì alle 18 sarà inaugurata “Fin che ci trema il cuore”, mostra che segna il debutto nel capoluogo sardo di Simone Piras, classe 1998. L’esposizione, curata da Alice Deledda, deve il suo titolo a un verso della poesia “Sempre vieni dal mare” di Cesare Pavese e presenta uno scorcio dall’animo sensibile di Piras, con tre acquerelli ispirati proprio dalle opere dello scrittore piemontese e una serie di ritratti ad olio, dalle suggestioni romantiche e malinconiche.

La mostra sarà arricchita da alcuni eventi collaterali: giovedì in occasione dell’inaugurazione Simone Piras sarà protagonista di un live painting in compagnia dell’attrice Agnese Fois e del musicista Ed Carlsen. Il 12 marzo alle 18.30 sarà proiettato in anteprima il docufilm di Emanuele Carta “La verità”, che descrivendo il mondo culturale indipendente di Cagliari, vissuto quotidianamente dal regista, vuole essere una testimonianza del fermento artistico della città in questi anni. Il 14 marzo alle 18.30 verrà invece presentato il romanzo d’esordio di Angelo Scuderi “Prima di dirsi addio” (2025, Castelvecchi editore), storia d’amore e generazionale ambientata a Messina. A dialogare con l’autore sarà proprio Simone Piras, autore dell’opera usata per la copertina del libro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

La fuga dei giovani sardi: «Qui poche opportunità»

Cresce il numero dei laureati, ma a tre anni dal titolo il 16 per cento trova occupazione al Nord o all’estero  
Cristina Cossu
Regione

Sanità, un anno di tormenti Caos tra bocciature e ricorsi

Dalla riforma al no della Corte Costituzionale 
La storia.

Zigheddu, 88 anni in marcia da Cagliari ad Aritzo

Giorgio Ignazio Onano
Campo largo

I sindaci svegliano il centrosinistra

Salis: proposte, non slogan. Manfredi: la sicurezza è un tema nostro 
Napoli

Accelera l’inchiesta sul trapianto fatale

Attesa per l’autopsia e le analisi sul cuore, imminente l’iscrizione di nuovi indagati 
La crisi

Stop Ue a Trump: «I patti si rispettano»

L’Eurocamera pronta a congelare l’accordo, occhi puntati sui Popolari 