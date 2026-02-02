VaiOnline
Telecomando
03 febbraio 2026 alle 00:26

“Filindeu” a Turri 

Ancora un pezzo di storia della cucina sarda in questa quarta puntata di “Filindeu”, in onda questa sera, alle 21, su Videolina. Questa volta il nostro cuoco per caso Gianluca Medas (nella foto) , attore e regista, ha trovato una ricetta elaborata e davvero saporita grazie alla vivida memoria di signora Anna, di Turri, che l’ha ereditato dalla madre.

Vi mostreremo le varie fasi della preparazione della pecora in umido con capperi ed olive, un piatto unico dal sapore speciale. Naturalmente il tutto sarà raccontato da Gianluca Medas passo dopo passo, per darvi il modo di riprodurre questa deliziosa ricetta anche a casa, compreso l’ingrediente segreto.

