VaiOnline
Washington.
20 novembre 2025 alle 00:36

File su Epstein, Trump firmerà 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Washington. La Camera e il Senato americani hanno approvato a valanga la legge per divulgare tutti i file sul caso Epstein, il finanziere pedofilo, e ora manca solo la firma di Donald Trump. Il processo, tuttavia, potrebbe non essere così semplice. Nell'ultima settimana a Washington non s'è parlato d'altro che dell'indagine sull’uomo che per anni ha abusato di centinaia di ragazzine con la complicità dell'elite politica, economica e culturale americana. Ma l'unica agenzia che non ha detto una parola è quella che ha in custodia il dossier: il dipartimento di Giustizia. Il disegno di legge che il Senato ha inviato sulla scrivania del presidente americano impone all'attorney general Pam Bondi di divulgare "tutti i registri, i documenti, le comunicazioni e il materiale investigativo non classificati" relativi a Epstein e alla sua complice Ghislaine Maxwell entro 30 giorni dalla firma. Ma, al di là della retorica trionfalistica di Capitol Hill, la legge prevede alcune eccezioni in base alle quali Bondi può rifiutarsi di divulgare il materiale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

Sant’Elia, i dannati dell’ecocentro «Servizio da organizzare meglio»

Troppe file, gli operatori replicano: «Per molti questa è una discarica» 
Sara Marci
la polemica

Aree militari, maggioranza in allarme

«Via le competenze regionali»: Giunta e M5S contro una proposta di legge nazionale 
Giuseppe Meloni
Nota interna del commissario Mario Palermo

Sospesi i ricoveri all’Aou di Sassari: solo interventi urgenti

Basta l’influenza anticipata per mandare in tilt il sistema 
Emanuele Floris
L’emergenza

Carlo Felice, ritardi e ingorghi

Nuraminis, un’ora per percorrere un tratto di dieci chilometri 
Ignazio Pillosu
Scontro fra Palazzi

Meloni al Colle, tregua in 20 minuti

La Cei chiede «fair play», poi FdI e Quirinale assicurano: caso chiuso 
Orrore a Nola

Uccide la sorella e la mostra alla madre

Inquadra il corpo in videochiamata mentre aspetta l’arrivo dei carabinieri 