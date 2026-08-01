Figlio e nipote d’arte al Tortolì: firma Bruno Conti junior 

Nell’anno in cui il nonno campione del mondo nel 1982 ha lasciato la sua Roma dopo 53 anni, l’altro Bruno della dinastia Conti firma per il Tortolì. Bruno junior, figlio di Daniele, ex capitano del Cagliari, approda in Ogliastra dopo l’esperienza alla Pro Vasto, club abruzzese, che ha seguito alcuni mesi in D al Monastir. Stessa categoria (Eccellenza) per il centrocampista dotato di visione di gioco e capacità di verticalizzare rapidamente la manovra. Soprattutto, stessi colori (rossoblù) del Cagliari, dove è cresciuto e con cui nel 2022 aveva firmato il suo primo contratto da professionista. All’epoca militava nella Primavera allenata da Alessandro Agostini, ex compagno di squadra di papà Daniele, 464 partite e 51 gol con il Cagliari nell’arco di 16 stagioni, dal 1999 al 2015.

L’emozione

Il cognome è pesante, rievoca emozioni agli appassionati, soprattutto a chi è di fede romanista come il direttore sportivo del Tortolì, Serafino Brotzu: «Credo che per il Tortolì sia un’importante operazione dare a mister Cossu un calciatore di assoluto valore sull’aspetto tecnico. Un centrocampista che per la nostra categoria sarà sicuramente un valore aggiunto. Dal punto di vista personale sicuramente avere in squadra il nipote di uno dei più forti giocatori della Roma mi riempie di gioia».

Le ultime operazioni

Il mercato è un saliscendi, emotivo e passionale. La dirigenza rossoblù, da quest’anno guidata dal presidente Antonio Manca, sta abituando bene i tifosi, servendo annunci quotidiani. Prima di Conti, a salire a bordo è stato Ignacio Carabajal, difensore argentino di 28 anni che in Sardegna ha già vestito le maglie di Li Punti e Asseminese. In mediana, l’erede dei Conti trova Ibrahima Thiam (20), senegalese, reduce dalle esperienze con Sant’Elena, Tonara e Tempio. Il suo connazionale, Ablaye Faye (22), ruolo attaccante, è la freccia voluta per bucare le difese avversarie. Ex Bosa e Latte Dolce, l’anno scorso si è fatto apprezzare al Buddusò.

Va a rinforzare la batteria dei fuoriquota Daniele Nocco, classe 2009, che arriva dal settore giovanile del Cagliari dopo aver mosso i primi passi nel Carbonia. In attacco, dove ha incassato la conferma Nahuel Menseguez, il club accoglie Samuele Mastropietro (2002), l’ultima stagione al Vecchio Borgo Sant’Elia. Per lui è la seconda tappa in Ogliastra dopo l’annata al Barisardo. Per puntellare la difesa arriva Banton Sales, francese del 2003.

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