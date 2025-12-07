VaiOnline
La rassegna.
08 dicembre 2025 alle 00:50

Fiera Natale, viaggio nel gusto e nella tradizione 

Per gli espositori è una vetrina, gli affari non mancano: «Gli stand funzionano» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Enogastronomia, artigianato, spettacoli e intrattenimento per bambini. Il primo dei tre weekend della Fiera Natale, che si allunga oggi, giorno dell’Immacolata, è un successo.

La formula, ormai collaudata da oltre 40 anni, è vincente, anche senza troppi colpi di teatro: animazioni, concerti, eventi, degustazioni di prodotti dell’eccellenza dell’agroalimentare (non solo sardo), con la possibilità di acquistare i regali di Natale in uno dei tanti stand di artigianato, continuano ad attirare i cagliaritani (anche grazie all’ingresso gratuito per tutti). E oggi sul palco del Palazzo dei Congressi alle 17 (ingresso gratuito), si esibirà Iva Zanicchi col suo grande repertorio che va da “Zingara” a “Testarda io”.

Buoni affari

Nella mattina di una domenica in cui il Cagliari giocava in casa, i visitatori della Fiera Natale non sono mancati. Soprattutto in un padiglione, quello contrassegnato con una grande “G”: lì si svolge il Mercatino del Vintage edizione invernale, cioè un’invenzione di tre circa quarantenni dove - come si usa dire a Cagliari - “c’è gente a spinte”. Eppure si paga: i responsabili Gianluca Zedda, Manuel Usai con il loro presidente Emanuele Cabras hanno fissato a tre euro e mezzo il biglietto per essere accolti da una scintillante auto Dmc del film “Ritorno al futuro” e un grande Mercatino dell’usato in cui si vende di tutto. Proprio di tutto, ma soprattutto capi di abbigliamento, e la cosa non deve sorprendere in tempi di crisi economica così tanto prolungata. Apertura sabato, chiusura oggi e in mezzo affari per tutti: venditori e acquirenti.

La formula

Alla Fiera Natale, creatura del Centro servizi della Camera di commercio di Cagliari e Oristano, i visitatori non mancano e nemmeno le vendite. Simone Pireddu e Renata Bene, uniti da vincolo matrimoniale e commerciale, sono hobbisti che vendono le proprie creazioni. Il loro settore è la bigiotteria, seria o che comprende frasi complete di non pubblicabili espressioni in sardo: «Siamo abbastanza soddisfatti, lo stand qui a Fiera Natale funziona». Vende senza esagerare Giovanni Piu geometra quartese di 68 anni, nello stand pieno di grandi presepi modulari dove anche le tegole in miniatura sono fatte a mano: «Ogni pezzo è in vendita fra i 70 e i 350 euro e sì, i visitatori ne sono attirati. Niente affari d’oro, ma nemmeno mi posso lamentare».

E mentre uno chef offre una lezione gratuita ai visitatori nel Cooking show (organizza l’Associazione regionale cuochi Sardegna), intorno è un’orgia di vino, olio, formaggi, miele, birra, pane, dolci e qualunque cosa sia in grado di far ingrassare quando ancora mancano poco più di due settimane al Cenone di Natale.

Il grande show

Tra i protagonisti di questa edizione c’è, come detto, sicuramente lei, Iva Zanicchi: 85 anni, ma una voce che è quella di sempre, potente e fluida. Sarà lei, oggi pomeriggio alle 17 a far ballare i tanti cagliaritani che parteciperanno al grande concerto al palazzo dei Congressi. Rigorosamente gratuito, aperto a tutti, come tutti gli eventi della Fiera Natale in programma anche sabato 13 e domenica 14, e ancora sabato 20 e domenica 21.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Magico Cagliari, una vittoria esaltante

Superata la Roma con un gol di Gaetano nel finale, partita di cuore con la Domus in delirio 
l Nello sport
regione

Bartolazzi: «Senza di me la sanità resterà indietro»

L’assessore (in uscita): si lotta per le poltrone, Todde lascerà immutato un sistema arretrato 
Roberto Murgia
La storia

«Non sono guarito ma ho rimesso il camice per aiutare i pazienti»

Il medico di base di Senorbì a giugno fu investito da un camion 
Paolo Carta
Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicanalista

«Sessuo-affettività, non concentriamoci su temi ideologici»

Lo specialista avverte: i genitori non si nascondano davanti ai tabù 
Nicola Scano
la fasi

«Emigrati, congresso da rifare»

Da 27 circoli un ricorso contro le elezioni di ottobre: «Gravi irregolarità» 
Cristina Cossu
La storia

A scuola di vela latina si impara a navigare tra le onde della vita

Bambini e ragazzi con fragilità sulla barca-maestra ad Alghero 
Caterina Fiori
Milano

Il mago delle evasioni fugge ancora

Azione da film: sega le sbarre e si cala con le lenzuola dal carcere di Opera 
L’incontro

Merz-Netanyahu, accordo a metà

Il cancelliere nega ad Hamas un ruolo a Gaza, ma insiste sui due Stati 
tensioni

Usa e Russia, un asse anti Europa

Il Cremlino: la visione di Washington è coerente con la nostra 