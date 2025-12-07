Fiera Natale, viaggio nel gusto e nella tradizione 

Enogastronomia, artigianato, spettacoli e intrattenimento per bambini. Il primo dei tre weekend della Fiera Natale, che si allunga oggi, giorno dell’Immacolata, è un successo.

La formula, ormai collaudata da oltre 40 anni, è vincente, anche senza troppi colpi di teatro: animazioni, concerti, eventi, degustazioni di prodotti dell’eccellenza dell’agroalimentare (non solo sardo), con la possibilità di acquistare i regali di Natale in uno dei tanti stand di artigianato, continuano ad attirare i cagliaritani (anche grazie all’ingresso gratuito per tutti). E oggi sul palco del Palazzo dei Congressi alle 17 (ingresso gratuito), si esibirà Iva Zanicchi col suo grande repertorio che va da “Zingara” a “Testarda io”.

Buoni affari

Nella mattina di una domenica in cui il Cagliari giocava in casa, i visitatori della Fiera Natale non sono mancati. Soprattutto in un padiglione, quello contrassegnato con una grande “G”: lì si svolge il Mercatino del Vintage edizione invernale, cioè un’invenzione di tre circa quarantenni dove - come si usa dire a Cagliari - “c’è gente a spinte”. Eppure si paga: i responsabili Gianluca Zedda, Manuel Usai con il loro presidente Emanuele Cabras hanno fissato a tre euro e mezzo il biglietto per essere accolti da una scintillante auto Dmc del film “Ritorno al futuro” e un grande Mercatino dell’usato in cui si vende di tutto. Proprio di tutto, ma soprattutto capi di abbigliamento, e la cosa non deve sorprendere in tempi di crisi economica così tanto prolungata. Apertura sabato, chiusura oggi e in mezzo affari per tutti: venditori e acquirenti.

La formula

Alla Fiera Natale, creatura del Centro servizi della Camera di commercio di Cagliari e Oristano, i visitatori non mancano e nemmeno le vendite. Simone Pireddu e Renata Bene, uniti da vincolo matrimoniale e commerciale, sono hobbisti che vendono le proprie creazioni. Il loro settore è la bigiotteria, seria o che comprende frasi complete di non pubblicabili espressioni in sardo: «Siamo abbastanza soddisfatti, lo stand qui a Fiera Natale funziona». Vende senza esagerare Giovanni Piu geometra quartese di 68 anni, nello stand pieno di grandi presepi modulari dove anche le tegole in miniatura sono fatte a mano: «Ogni pezzo è in vendita fra i 70 e i 350 euro e sì, i visitatori ne sono attirati. Niente affari d’oro, ma nemmeno mi posso lamentare».

E mentre uno chef offre una lezione gratuita ai visitatori nel Cooking show (organizza l’Associazione regionale cuochi Sardegna), intorno è un’orgia di vino, olio, formaggi, miele, birra, pane, dolci e qualunque cosa sia in grado di far ingrassare quando ancora mancano poco più di due settimane al Cenone di Natale.

Il grande show

Tra i protagonisti di questa edizione c’è, come detto, sicuramente lei, Iva Zanicchi: 85 anni, ma una voce che è quella di sempre, potente e fluida. Sarà lei, oggi pomeriggio alle 17 a far ballare i tanti cagliaritani che parteciperanno al grande concerto al palazzo dei Congressi. Rigorosamente gratuito, aperto a tutti, come tutti gli eventi della Fiera Natale in programma anche sabato 13 e domenica 14, e ancora sabato 20 e domenica 21.

