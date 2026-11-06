Fiat Topolino, oggi il convegno 

Novant’anni di storia dell’automobile raccontati attraverso una delle vetture più amate dagli italiani.

Oggi Mandas rende omaggio alla Fiat 500 Topolino con un convegno nell’aula conferenze del Museo Auto e Moto della Sardegna “Attilio Mocci Demartis”. All’incontro “90 anni Fiat 500 Topolino e Fiat nuova 500 elaborate (Abarth, Giannini, Steyr Puch)”, promosso dal Circolo Sardo Auto Moto d’Epoca di Cagliari in collaborazione con il Comune, parteciperanno in apertura, intorno alle 16, il sindaco Umberto Oppus e Angelo Melis, componente della Commissione Cultura dell’Automotoclub Storico Italiano, che guiderà il pubblico alla scoperta della Topolino. Alle 17 spazio alla Fiat 500 e alle sue interpretazioni sportive con l’esperto Mauro Fiori; seguirà alle 17.30 il dibattito aperto al pubblico. (sev.sir.)

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