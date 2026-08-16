Fiamme nella barca da pesca, turista ustionato 

Tragedia scampata, nella giornata di Ferragosto, al largo della costa di Buggerru: il conducente di una piccola imbarcazione da pesca è stato ustionato dalle fiamme divampate dal motore che, per un guasto, aveva preso fuoco.

Fortunatamente l’uomo non è in pericolo di vita, anche se si trova ora ricoverato nel reparto grandi ustionati dell’ospedale di Sassari. Si tratta di un turista, le cui generalità non sono state rese note dai soccorritori, che si trovava al largo della costa del centro ex minerario, per una battuta di pesca. A un certo punto, per motivi ancora da accertare, sembrerebbe che dal motore dell’imbarcazione sia divampato un incendio. Nel spegnere le fiamme il turista avrebbe riportato ustioni alle gambe e alla schiena. Fortunatamente ha avuto la prontezza e la forza di chiedere aiuto. Allertati i soccorsi è intervenuta subito nel tratto di mare la Capitaneria di porto di Sant’Antioco. Dopo aver messo in sicurezza l’imbarcazione i militari hanno recuperato il ferito e allertato il 118: lo hanno trasportato nel vicino porto di Buggerru in attesa dell’elisoccorso.

L’uomo è stato poi immediatamente trasferito a bordo dell’elicottero che lo ha accompagnato all’ospedale di Sassari, dove ora si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto Grandi ustioni. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita, anche se dovrà affrontare parecchi giorni di cure prima di essere dimesso dal nosocomio sassarese.

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