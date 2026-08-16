VaiOnline
Buggerru.
17 agosto 2026 alle 00:56

Fiamme nella barca da pesca, turista ustionato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia scampata, nella giornata di Ferragosto, al largo della costa di Buggerru: il conducente di una piccola imbarcazione da pesca è stato ustionato dalle fiamme divampate dal motore che, per un guasto, aveva preso fuoco.

Fortunatamente l’uomo non è in pericolo di vita, anche se si trova ora ricoverato nel reparto grandi ustionati dell’ospedale di Sassari. Si tratta di un turista, le cui generalità non sono state rese note dai soccorritori, che si trovava al largo della costa del centro ex minerario, per una battuta di pesca. A un certo punto, per motivi ancora da accertare, sembrerebbe che dal motore dell’imbarcazione sia divampato un incendio. Nel spegnere le fiamme il turista avrebbe riportato ustioni alle gambe e alla schiena. Fortunatamente ha avuto la prontezza e la forza di chiedere aiuto. Allertati i soccorsi è intervenuta subito nel tratto di mare la Capitaneria di porto di Sant’Antioco. Dopo aver messo in sicurezza l’imbarcazione i militari hanno recuperato il ferito e allertato il 118: lo hanno trasportato nel vicino porto di Buggerru in attesa dell’elisoccorso.

L’uomo è stato poi immediatamente trasferito a bordo dell’elicottero che lo ha accompagnato all’ospedale di Sassari, dove ora si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto Grandi ustioni. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita, anche se dovrà affrontare parecchi giorni di cure prima di essere dimesso dal nosocomio sassarese.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

il dramma

Oltre 170 arrivi in sole 48 ore «Ma l’hotspot identifica tutti»

La questora di Cagliari: nessuno sfugge all’identificazione 
Luigi Almiento
La legge è ferma in Consiglio regionale dal 2024: «Non ci sono più scuse»

«L’hanno detto i giudici, ci salva solo la Pratobello»

Appello dei Comitati a Todde dopo la sentenza della Consulta 
Alessandra Carta
Il bilancio

Ferragosto, la Sardegna oltre ogni record

Grandi numeri e caos nel weekend nelle principali località balneari e nelle città 
Cristina Cossu
L’evento

Palio di Siena rinviato per un acquazzone Tittia spera col Nicchio

Il fantino di Nurri su “Andaebola” Tra i favoriti Dino Pes e Carlo Sanna 
(g. d.)
Il crimine

Colpo al museo, rubate opere milionarie

Portati via sei quadri di Antonello da Messina: due abbandonati nella fuga 